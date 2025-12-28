Slušaj vest

Glasanje protiče uz učešće 24 politička subjekta, uključujući i tri srpske stranke, i u uslovima nastavka pritisaka na srpsku zajednicu od strane režima Aljbina Kurtija.

Vanredni izbori za skupštinu privremenih institucija samouprave u Prištini održavaju se danas na teritoriji Autonomne pokrajine Kosova i Metohije. Na izborima učestvuju 24 politička subjekta – 18 stranaka, tri koalicije, dve građanske inicijative i jedan nezavisni kandidat. Ukupan broj kandidata za poslanike je 1.181. Pravo glasa, prema podacima Centralne izborne komisije (CIK) u Prištini, ima 2.076.290 građana, od kojih 1.999.205 na KiM i 77.085 van pokrajine.

Biračka mesta otvorena su od 7 do 19 časova, a glasaće se u 948 biračkih centara, na 2.614 biračkih mesta.

1/15 Vidi galeriju Vanredni parlamentarni izbori na KiM 2025 Foto: Kurir

Građani Leposavića nakon glasanja: Da ovaj narod jednom odahne, da nam se mladi vrate

Građani koji su jutros iskoristili svoje glasačko pravo na jednom od biračkih mesta u Leposaviću kažu da nakon izbora očekuju bolji život za sebe i svoje porodice.

Birači u Gračanici: Očekujemo bolje uslove za život

Birači u Gračanici, nakon što su ispunili svoju građansku dužnost, naveli su da nakon izbora očekuju prosperitet, veće angažovanje političkih aktera za opstanak srpske zajednice na Kosovu i bolje uslove za život.

„Veoma je važno da pokažemo jedinstvo i pošaljemo poruku svima u svetu. Nadam se da ćemo osvojiti svih deset mandata, jer je to važno za naš opstanak ovde. Očekujem boljitak kada je reč o bezbednosti, zapošljavanju i svemu ostalom“, rekao je Dragan Mikić.

„Očekujem sve najbolje, da pobedi najbolji, da bude prosperiteta za narod na Kosovu i da ima posla“, dodao je jedan od birača.

„Očekujem da najviše glasova dobije lista za koju sam glasala i da će se boriti za ovaj narod ovde, srpski i sve ostale. Za bolji život, prava, uslove života i infrastrukturu. Sve što izbori podrazumevaju“, dodala je meštanka Gračanice.

„Nadamo se svemu najboljem, nadamo se opstanku ovde, kao što je bilo i do sada“, rekla je Slavica Krstić.

„Došao sam da glasam i obavim svoju građansku dužnost. Ne očekujem ništa posebno, dokle god su vladavina i samovolja pojedinaca iznad zakona. Neka oproste svi politički akteri, ali biramo manjeg đavola da bi svima nama bilo lakše“, poručio je jedan od glasača.

Glasao Simić: Građani da izađu na izbore i biraju one koji će ih najbolje predstavljati

Svoje glasačko pravo ovoga jutra, nešto posle 8.30 iskoristili su gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević, kandidat za poslanika Igor Simić i predsednik PO opštine Kosovska Mitrovica Ivan Zaporožac.

1/4 Vidi galeriju Vanredni izbori na KiM: Glasao Igor Simić Foto: Kurir

Nakon glasanja u izjavi za medije Simić je poručio da je danas dan kada građani odlučuju kome će dati svoje poverenje.

„Do ovog trenutka izborni proces protiče u skladu sa zakonom. Drago mi je da je veliki broj građana iskoristio svoje pravo glasanja u ranim jutarnjim časovima. Pozivam građane da izađu na izbore i daju svoj glas predstavnicima koji će ih najbolje predstavljati u budućem periodu“, rekao je Simić.

Veliki odziv, Srbi čekaju u redovima da glasaju

1/4 Vidi galeriju Veliki odziv, Srbi na KiM čekaju u redovima da glasaju Foto: Kurir

U Zubinom Potoku glasao gradonačelnik Perović sa članovima Srpske liste i građanima

Gradonačelnik Zubinog Potoka Miloš Perović sa članovima Srpske liste i građanima glasao je na biračkom mestu u Osnovnoj školi Jovan Cvijić.

U Zvečanu glasao i gradonačelnik Milović

U Zvečanu su danas prepodne glasali i gradonačelnik Dragiša Milović i predstavnici Srpske liste.

Foto: Kosovoonline

Policija intervenisala na jednom od biračkih mesta u Gračanici

Tzv. kosovska policija intervenisala je na jednom od biračkih mesta u Osnovnoj školi Kralj Milutin u Gračanici, jer je jedan od glasača pokušao da slika glasački listić prilikom glasanja.

Policija je zamolila novinare da napuste biračko mesto, nakon čega je obavila razgovor sa glasačem.

Glasao i predsednik Srpske liste

Predsednik Srpske liste Zlatan Elek glasao je u 08.15 minuta u OŠ "Sveti Sava" u pratnji člana Predsedništva ove stranke Igora Simića.

Foto: Kurir

„Pozivam sve naše sugrađane da u što većem broju izađu danas na birališta, iskoriste svoje biračko-demokratsko pravo i biraju one koji će ih sutra dan predstavljati, odnosno da biraju prave svoje predstavnike“, poručio je Elek.

Izborni materijal distribuiran na vreme

Portparol Centralne izborne komisije Valjmir Eljezi saopštio je da je u ranim jutarnjim satima izborni materijal distribuiran na vreme. Eljezi je istakao da je proces glasanja jutros počeo u svim biračkim centrima.

On je pozvao građane da iskoriste svoje pravo glasa.

„U prvom satu glasanja, putem elektronske platforme svaki birač može da proveri gde je raspoređen za glasanje“, kazao je on.

Birački centar u Prištini

„Na Kosovu se danas održavaju vanredni parlamentani izbori. Birački centar na Pedagoškom fakultetu u Prištini otvoren je tačno na vreme, a ovde je predviđeno uslovno glasanje. Nakon otvaranja pristigli su i prvi glasači koji su ispunili svoju građansku dužnost“, javila se iz Prištine reporterka Kosovo onlajna Marija Jovanović.

Prvi građani dali su svoj glas u biračkom centru na ,Pedagoškom fakultetu“ u Prištini. Ovde je predviđeno uslovno glasanje.

Radonjići: Pozivam sve građane da iskoriste svoje pravo glasa

Predsednik Centralne izborne komisije (CIK) Krešnik Radonjići glasao je danas u Peći i tom prilikom uputio poziv građanima da iskoriste svoje pravo glasa i učestvuju u demokratskom procesu.

„Danas se glasa na nacionalnim parlamentarnim izborima za Skupštinu Kosova. Pozivam građane da izađu i iskoriste svoje pravo glasa“, rekao je Radonjići.

Lazarević: Sva biračka mesta u Zubinom Potoku otvorena na vreme

Aleksandar Lazarević, menadžer biračkog centra O.Š. Jovan Cvijić u Zubinom Potoku rekao je da sve protiče po planu.

„Sva biračka mesta otvorena na vreme. Ove godine imamo jedno biračko mesto više. Meštani Čečeva ovoga puta glasaju u prostorijama OŠ.„Jovan Cvijić“. Sve protiče po planu“, rekao je on.

Foto: Kosovoonline

Glasali prvi građani u Leposaviću

Prvi glasači u biračkom centru 1202 u srednjoj školi „Nikola Tesla“ u Leposaviću ispunili su svoju građansku dužnost. Milija Vukašinović kaže da očekuje bolji život za sve građane.

„Došao sam da obavim svoju građansku dužnost, da glasam za najbolje, da bude bolje sutra za moju decu, unučiće i sve građane Leposavića“, rekao je Vukašinović.

Prisutni pripadnici KP ispred Tehničke škole u Severnoj Mitrovici

Od samog početka glasanja na biračkim.mestima nije primećena veća gužva. Ispred Tehničke škole prisutno je nekoliko policijskih službenika. U Severnoj Mitrovici otvorena su sva biračka mesta u 7 sati potvrdili su nam iz Opštinske izborne komisije.

U Zvečanu na vreme otvorena biračka mesta

U Opštini Zvečan na vreme su otvorena biračka mesta koja se nalaze u prostorijama ove opštine.

Pravo glasa u ovoj opštini ima 6.890 glasača.

U Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Severnoj Mitrovici prvi glasao Radojko Jovanović

Prvi glasač koji je iskoristio svoje biračko pravo bio je Radojko Jovanović, koji je sačekao otvaranje vrata tačno u 7 časova kako bi, kako je rekao, obavio svoju građansku dužnost.

„Mi Srbi moramo da izlazimo, da nas zastupaju oni ljudi koji će početi da zastupaju interese Srba, kako to i zaslužujemo. Jer smo svedoci da se za vreme, dok su gradonačelnici sa 2 odsto u opštinama bili, sve srpske simbole su uništili u gradu. I to moramo jednom da povratimo. Tu živimo, ovo je naš prostor gde živimo, a oni hoće da nam ga otimaju. I to je naše rešenje da preko ovih izbora uspemo da vratimo ono što nam pripada. To je naša osnova i zato izlazimo na izbore, da damo glas onima koji to zaslužuju da zastupaju ono što mi tražimo od njih“, rekao je Jovanović.

Otvorena sva biračka mesta u Tehničkoj školi u Severnoj Mitrovici

Tačno u 7 sati otvorena su sva biračka mesta u Tehničkoj školi u Severnoj Mitrovici, pravo glasa na ovim.izborima u Severnoj Mitorvici ima 17.663 birača koji će to pravo moći da ostvare na 22 biračka mesta kao i na jednom uslovnom biračkom mestu koje se nalazi u prostorijama IBCM u Bošnjačkoj mahali.

Prvi građani u Gračanici glasali na izborima

Prvi glasači u biračkom centru 3401 u Osnovnoj školi "Kralj Milutin" u Gračanici ispunili su svoju građansku dužnost i glasali na vanrednim parlamentarnim izborima.

Biračka mesta u opštini Štrpce otvorena jutros na vreme

Pravo glasa na ovim izborima u Štrpcu ima 12.504 upisana birača

U biračkom centru smeštenom u Osnovnoj školi " Staja Marković" u Štrpcu otvorena su četiri biračka mesta, i tu je upisano najviše birača. Par minuta nakon otvaranja pravo glasa iskoristilo je nekoliko birača. Glasanje se u opštini Štrpce odvija u 10 biračkih centara, na 18 biračkih mesta. Sva biračka mesta u opštini Štrpce obezbeđuju pripadnici kosovske policije.

U Leposaviću glasanje u 16 izbornih centara

Glasački centar 1202 u srednjoj školi "Nikola Tesla" u Leposaviću otvoren je jutros tačno na vreme. Pravo glasa na vanrednim parlamentarnim izborima u Leposaviću ima 12.466 birača što je za 67 više nego na lokalnim izborima održanim 12 oktobra. Glasaće se u 16 izbornih centara, na ukupno 26 glasačkih mesta od čega je jedno uslovno a angažovan je i mobilni tim.

Sva biračka mesta u opštini Zubin Potok otvorena u sedam sati, prisutni pripadnici KP

U ovoj opštini otvoreno je 13 biračkih centara. Pravo glasa u opštini Zubin Potok ima 6.527 glasača. Na svakom biračkom mestu postavljene su i kamere za praćenje izbornog procesa.Ispred biračkog mesta prisutno je par pripadnika Kosovske policije. Prvi glasači su već glasali.

Otvorena sva biračka mesta u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Severnoj Mitrovici

Sva biračka mesta u Osnovnoj školi „Sveti Sava“ u Severnoj Mitrovici jutros su otvorena tačno u 7 časova, bez kašnjenja i zabeleženih nepravilnosti.

Ispred dvorišta škole prisutna su i dva vozila Kosovske policije, a izborni proces za sada protiče mirno. U ovom biračkom centru upisan je najveći broj birača na teritoriji opštine Severna Mitrovica.

Na vreme otvorena biračka mesta u Gračanici

Biračka mesta na vanrednim parlamentarnim izborima za Skupštinu Kosova su na teritoriji opštine Gračanica otvorena su na vreme, u 7 časova. Pravo glasa u opštini Gračanica ima 24.414 birača. U najvećem glasačkom centru na teritoriji ove opštine, u Osnovnoj školi „Kralj Milutin“ u Gračanici glasa se na devet biračkih mesta.

Srpska lista

Srpska lista, kao najveća srpska stranka na KiM, na izbore izlazi pod rednim brojem 127. Na izborima učestvuju još dve srpske stranke – Za slobodu pravdu i opstanak i Kosovski savez.

Priština je i pred ove izbore, kao i pred izbore za skupštinu u februaru i lokalne u oktobru, pokušala da onemogući učešće Srpske liste.

CIK je prvobitno odbila da potvrdi prijavu stranke, kao i njenu listu kandidata, posle čega se Srpska lista žalila, a izborni panel za žalbe i predstavke usvojio njene žalbe i izmenio odluke CIK-a.

Kada je reč o najvećim albanskim strankama, Samoopredeljenje na izbore izlazi u koaliciji u kojoj su još GUXO, Alternativa i Albanska demohrišćanska partija.

Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova na izbore izlaze samostalno.

Predizborna kampanja Pokreta Samoopredeljenje i predsednika te stranke Aljbina Kurtija i ovoga puta bila je usmerena protiv Srba.

Samoopredeljenje je kampanju počelo u Kosovskoj Mitrovici, otvaranjem novog mosta za pešake, čijoj su se izgradnji protivili Srbi, a nastavilo otvaranjem nove ispostave takozvane kosovske policije u Leposaviću, kao i novim pretnjama i hapšenjima Srba.

Komesarijat za izbeglice i migracije Republike Srbije pozvao je interno raseljene sa KiM, privremeno smeštene u centralnoj Srbiji, da glasaju na ovim izborima, naglašavajući da je "važan svaki glas za ostanak i opstanak srpskog naroda na KiM".

Skupština privremenih prištinskih institucija ima 120 poslaničkih mesta, od kojih 100 pripada strankama iz redova Albanaca, 10 mandata predstavnicima Srba i 10 predstavnicima drugih nevećinskih zajednica.

Reč je o drugim izborima za skupštinu privremenih institucija u 2025. godini. Redovni izbori održani su 9. februara, ali je predsednik skupštine izabran 26. avgusta.

Proces konstituisanja kasnije je blokiran i zbog izbora potpredsednika skupštine iz srpske zajednice.

Na to mesto je u oktobru izabran Nenad Rašić, predsednik stranke za Za slobodu, pravdu i opstanak, iako je stranka na izborima u februaru osvojila jedan mandat od 10 zagarantovanih Srbima.

Srpska lista je osvojila devet mandata i smatra da joj pripada pravo da predloži potpredsednika skupštine.

Na izborima 9. februara najviše mandata osvojilo je Samoopredeljenje – 48, ali iz dva pokušaja u novembru nije uspelo da formira vladu.

Pogoršanje situacije za Srbe na KiM

Izbori na KiM održavaju se u teškoj situaciji za srpski narod.

Vlasti u Prištini su i ove godine nastavile zatvaranje srpskih institucija, a na KiM je još od 1. februara 2024. zabranjena upotreba dinara.

Prema podacima Kancelarije za Kosovo i Metohiju, od početka ove godine zabeleženo je 137 etnički motivisanih incidenata usmerenih protiv Srba. Takođe, Priština više od 12 godina odbija da formira Zajednicu srpskih opština, iako je to njena obaveza prema Briselskom sporazumu.