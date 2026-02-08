uznemiravanje i pritisak na srbe na kim

Na groblju u Skulanevu kod Lipljana polomljena je ograda, a sa groba nedavno preminulog Ivice Talića iz tog sela odneta je srpska zastava i razbacano cveće. Slučaj je prijavljen policiji, koja je izvršila uviđaj.

Brat preminulog, Jovica Talić rekao je za Kosovo onlajn da je njihov rođak, jutros kada se vraćao sa posla primetio da je grob oskrnavljen.

„Sinoć kada sam se vraćao iz Gračanice, oko 18 sati, sve je bilo u redu, jer se grob vidi sa puta i zastava kako se vijori. Jutros oko 7.30 me je pozvao rođak i rekao da dođem na groblje. Kada sam stigao imao sam i šta sa vidim, razbacano cveće, zastava odneta, ograda oko groba porušena“, rekao je uznemireni Talić.

Kaže i da se kod groba njegovog brata, vide tragovi.

„Vide se tragovi, na zemlji kod groba, i okolo. Ovo je strašno, pod stresom sam“, rekao je uznemireni Talić.

Talić je slučaj prijavio policiji, koja je izvršila uviđaj, a očekuje se i dolazak forenzičke ekipe.