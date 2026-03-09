Slušaj vest

U razgovoru za Kosovo onlajn navode da će im nove mere ugroziti osnovna ljudska prava, pre svega pravo na slobodu kretanja, ali i na lečenje i školovanje.

Dragan Mitrović ne očekuje ništa dobro od novog zakona i navodi da će život biti još teži.

„Oni su rešili to da urade i neće odustati od toga. Samo će život na Kosovu biti još teži, ništa drugo. Sve je teže i teže. Nema lekova, nema novina, nema ničega. Nema ni valute. Nemamo ništa“, rekao je Mitrović.

Milan Savić smatra da će veliki broj građana biti u problemu i da bi ljudi mogli da budu uskraćeni za osnovna ljudska prava.

Foto: Printscreen Kosovo onlajn

"Moj lični utisak je da će veliki broj građana, posebno sa severnog dela Kosova i Metohije, biti u problemu, s obzirom na to da je, po mom zapažanju, praktično svako treće vozilo registrovano na tablice iz centralne Srbije. Ono što se najavljuje i što se iz medija može zaključiti jeste da ćemo u sopstvenoj državi biti u nemogućnosti da normalno ostvarujemo osnovna ljudska prava - pravo na kretanje, pravo na život i pravo na korišćenje svoje imovine. Postoji jedna besmislena situacija. Mislim da je to izuzetak u svetu - da u jednoj porodici neko može da ostvari pravo na kosovska dokumenta, a onaj ko nije uspeo u tome neće moći i biće stranac u svojoj državi, nažalost“, naveo je Savić.

Husein Mehmet smatra da ljudi treba da gledaju u budućnost i da dodatne podele ne donose ništa dobro.

"Šta ima veze gde ljudi žive? Dosta je više toga. Pogledajte šta se dešava u svetu. Ne vidim ništa dobro u svemu ovome. Nije razlog da se sada mrzimo i da jedni drugima pravimo probleme. Treba gledati u budućnost", rekao je Mehmet.

Branislav Barović kaže da očekuje dodatne pritiske i da ga posebno brine pitanje obrazovanja.

"Sve će biti drugačije. Biće ultimatuma i ucena. Moguće je i da će naše škole biti zabranjene. To me posebno pogađa. Ćerka mi je četvrta godina srednje medicinske škole, a srpske diplome se ne priznaju. Doktori će otići i ostaćemo na marginama, nećemo moći ništa da uradimo. Moj lični stav je da, ako dođe do toga, ja sam već spreman - selim se. Nemamo pravo da uzmemo lekove, nemamo pravo da kupimo hranu, nemamo pravo da trošimo novac. Sve su nam ukinuli. A nekada smo sve imali zajedno - jeli smo, pili, lečili se, išli zajedno u školu. Sve smo delili. Ovo se sada radi planski, da bismo se iselili", rekao je Barović.

Ni Miodrag Jovanović ne očekuje ništa dobro od primene novih zakona.

"Mogu samo da kažem da će biti sve teže i teže", kratko je poručio Jovanović.