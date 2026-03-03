Slušaj vest

Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević upozorio je da eventualno stupanje na snagu Zakona o strancima i Zakona o motornim vozilima predstavlja etničko čišćenje Srba administrativnim putem.

On je izjavio da je mart mesec uvek težak za Srbe na Kosovu, jer imaju ružna sećanja zbog bombardovanja, zatim 17. marta, a sada im se bliži 15. mart kad treba da stupi na snagu Zakon o strancima i Zakon o upravljanju motornim vozilima sa ovlašćenjima.

„To izaziva bojazan kod Srba na Kosovu i Metohiji, pre svega kod nas na severu. Na ovaj zakon smo upozoravali međunarodnu zajednicu i govorili da njegovo stupanje na snagu može samo doneti probleme Srbima na KiM, jer to predstavlja etničko čišćenje administrativnim putem. Ne vojnim, ne oružjem, već administrativnim putem”, kazao je Radojević.

Kako naglašava, Srbi koji žive na Kosovu decenijama, pa i vekovima, proglašavaju se strancima posle stupanja ovog zakona na snagu i moraju prijavljivati svoj boravak ako nemaju važeća kosovska dokumenta.

„Veliki broj Srba zbog administrativnih prepreka prištinskih vlasti ne može doći do dokumenata. Daću vam primer: imamo suprugu poreklom iz Centralne Srbije, koja živi na KiM, ali ne poseduje dokumenta, pa mora prijaviti boravak. Ako to ne uradi, može biti proterana sa KiM na godinu dana. To izaziva veliku zabrinutost Srba na KiM”, kazao je Radojević.

Kada je u pitanju hapšenje Srba u Suvom Grlu, Radojević kaže da se pravi atmosfera straha među Srbima na Kosovu.

„To je hrvatski scenario koji smo videli kod naših sunarodnika koji su živeli u Hrvatskoj nakon čega su proterani. Decenijama kasnije se otvaraju neke optužnice. Govorimo i uglednim ljudima koji decenijama žive u toj selu, tu su ostali Srbi koji čuvaju ime opštine Srbica. Želim da istaknem da će danas delegacija Srpske liste obići porodice uhapšenih, gde živi ukupno 21 dete. Činjenica da su ti ljudi uhapšeni pokazuje koja je prava namera Kurtija - da ta deca ne vide budućnost ovde i da ti ljudi požele da odu odavde”, ističe Radojević.

"Obeshrabruju Srbe da ostanu"

Kada je u pitanju sudbina zdravstva i prosvete na Kosovu, Radojević naglašava da bi bilo kakva integracija zdravstva i obrazovanja u kosovski sistem značila nestanak Srba na Kosova.

„U Kosovskoj Mitrovici se nalazi Kliničko-bolnički sistem gde radi 2.000 radnika, Univerzitet u Prištini sa privremenim sedištem u Kosovskoj Mitrovici ima više od 7.000 studenata. Sve ove najave Kurtijevih postupaka treba da obeshrabre studente i ljude da ostanu ovde. To je savršena administrativna oluja za Kurtija kojom bi rešio problem sa Srbma na KiM po hrvatskom scenariju. Imamo situaciju da bi studenti iz Centralne Srbije koji studiraju u Kosovskoj Mitrovici, ako stupi Zakon, morali da se jave u policijskoj stanici gde bi naveli razlog svog boravka i izjavili da studiraju na našem Univerzitetu. Međutim, bilo bi im bilo rečeno da je to nelegalna ustanova i oni bi morali da napuste Kosovo. To se sve radi sa ciljem da se proteraju Srbi sa ovih prostora”, istakao je Radojević.

Upitan postoji li mogućnost odlaganja primene Zakona, Radojević navodi da su u stalnom kontaktu sa predstavnicima međunarodne zajednice.

„Verujem da su razumeli razmere problema i mislim da pokušavaju da utiču na Kurtija. On je, međutim, pokazao da ne haje za njihove apele. Mi sa strahom čekamo 15. mart i naredni period”, rekao je Radojević.

"Kurti je stvorio toksičnu atmosferu"

Naveo je da su vlasti u Prištini formirali Vladu, ali ističe rok za izbor predsednika zbog čega postoji bojazan da Kosovo može opet ići na izbore.

„Kurti je stvorio toliko toksičnu atmosferu da sam pomen Srpske liste izaziva bojazan kod albanskih partija i onemogućava normalnu komunikaciju. U nedavnim razgovorima sa rukovodiocima Kfora, izrazili smo zabrinutost zbog presude koja uskoro treba da bude izrečena čelnicima OVK u Hagu, zbog čega smo tražili pojačano prisustvo Kfora jer ne bismo želeli da Srbi budu proglašeni kolateralnom štetom u tom smislu, kakva god da je presuda”, naveo je Radojević.

Naglasio je da se od preuzimanja opština, srpski gradonačelnici suočavaju sa brojnim teškoćama.

„Od 5. decembra kada smo preuzeli vlast, imamo mnogo problema. Brojni radnici u opštini su Albanci, više od 95 posto njih ne govori srpski jezik. Komunikacija sa centralnim nivoom je loša, oni nas ometaju u vršenju naših dužnosti gde imaju pomoć Kosovske policije koja se postavlja kao inspekcijski nadzor. Kosovska policija je gotovo svakodnevno u zgradi opštine gde preispituju naše odluke, a to nije u njihovoj nadležnosti. Mi smo, pak dobili mandat od građana i učinićemo sve da uvedemo sve promene. Svi gradonačelnici imaju jasan cilj, donećemo promene zbog kojih smo dobili poverenje građana”, kazao je Radojević.