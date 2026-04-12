Slušaj vest

Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije služio je jutros u Pećkoj patrijaršiji liturgiju povodom najvećeg hrišćanskog praznika - Vaskrsa, u prisustvu velikog broja vernika. Obraćajući se vernicima ispred manastira, patrijarh je poručio da verujući u Boga i mi vasrksavamo sa njim, a da voleći njega znamo da treba da volimo sve ljude - i one koji su nam bliski, koji nas razumeju, ali i one koji nas ne razumeju, ne prihvataju i ponekada odbacuju.

„Hristos Vaskrse! To je radosni pozdrav kojim oslovljavamo jedni druge, pozdravljamo jedni druge. I taj pozdrav otkriva sav smisao i suštinu našeg života. Zato što je Gospod uputio nama važnu reč, a to je da se ne bojimo. Ne bojte se, veli Gospod učenicima svojim i govori svim ljudima do kraja sveta i veka, zato što postoji duboki, veliki strah u svakom čoveku i taj strah nije apstraktan. To je strah od smrti”, rekao je patrijarh.

On je ukazao da svi ljudi, bili oni najmoćniji i imali sve, bili oni najslavniji – u sebi nose duboki strah od smrti.

„Zato je kroz čitavu svoju istoriju čovek pokušavao da reši mnoge probleme, a na kraju rešavajući ih pokušao je da reši jedan jedinstveni, a to je smrt. Kroz nauku, filozofiju, umetnost, politiku, svaku svoju delatnost, a na kraju krajeva, čovek pokušava da malo produži život, to jest da nađe lek za smrt. Iz ovoga sveta do sada to nije uspeo i naprosto to nije moguće. Smrt je ono što niko ne može da izbegne”, objasnio je poglavar SPC.

On je istakao da je Gospod razrešio taj najveći problem iz ljubavi prema čoveku.

„On je pobedio smrt, tako što je postao jedan od nas. Tako što je umro, ušao u samu maticu smrti, i iznutra razoružao smrt koja vlada nad nama. Iznutra je pobedio smrt. Zato odgovarajući na ljubav Božiju, verujući u njega, mi verom, nadom i ljubavlju, verom u pobedu nad smrću koju je on izvojevao za nas primamo i postajemo učesnici njegove pobede, njegovog vaskrsenja iz mrtvih. Mi zajedno sa njim, kao oni koji veruju u njega, vaskrsavamo“, podvukao je patrijarh.

Poglavar SPC je naglasio da se stoga danas radujemo i voleći Gospoda znamo da treba da volimo sve ljude i one koji su nam bliski, i one koji nas razumeju, ali i one koji nas ne razumeju, i one koji nas ne prihvataju i one koji nas ponekada odbacuju.

„Jer, znajući da Gospod proslavlja svakog pravednika, ali miluje i voli i svakog grešnika, očekujući da svako dođe u njegovo naručje, daruje život svima. S toga danas radujući se svi pevamo radosnu pesmu 'Hristos vaskrse iz mrtvih'“, naglasio je patrijarh Porfirije.

Liturgiji je prethodilo vaskršnje jutrenje i litija.

Patrijarh Porfirije će sutra, na vaskršnji ponedeljak služiti liturgiju u manastiru Visoki Dečani, gde će se sresti sa svojim stipendistima, mladim svetosavcima sa Кosova.

Poglavar SPC, koji praznik provodi sa Srbima na Kosovu, u Pećku patrijaršiju stigao je na Veliki petak.

Pravoslavni vernici koji poštuju julijanski kalendar danas slave Vaskrs, najradosniji hrišćanski praznik koji simbolizuje pobedu života nad smrću.