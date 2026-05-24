Drugog dana 55. Đačkog Vukovog sabora, najmasovnije đačke manifestacije u Srbiji posvećene mladima i njihovom stvaralaštvu, u Muzeju Jadra juče je otvorena likovna izložba studenata treće i četvrte godine Fakulteta primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Postavka, nastala u okviru predmeta Akt, okuplja radove 30 odabranih studenata sa gotovo svih odseka fakulteta i predstavlja jednu od najobimnijih izložbi ove vrste do sada prikazanih u Loznici. Pokrovitelji manifestacije su Grad Loznica i Ministarstvo kulture, dok je organizator loznički Centar za kulturu "Vuk Karadžić".

Urednik likovnih programa Centra za kulturu, mr Drago Simić, naveo je da je ovo deseta izložba studenata Fakulteta primenjenih umetnosti u okviru Đačkog Vukovog sabora, ali prva na kojoj su zastupljeni radovi sa svih odseka.

– Ranijih godina predstavljali smo po jednu klasu ili radove studenata jednog profesora, a sada su prvi put okupljeni studenti sa svih smerova. Izložba je zbog toga bogata, raznovrsna i pruža uvid u različite pristupe predmetu Akt – rekao je on.

Izložba u Muzeju Jadra Foto: Gradska uprava

Redovna profesorka Fakulteta primenjenih umetnosti Danijela Fugosi istakla je da je cilj predmeta da studenti, pored tehničkog usavršavanja, zadrže slobodu izražavanja i razvijaju sopstveni likovni jezik.

– Predmet Akt je jedan od retkih koji studenti imaju do kraja školovanja. Njegov cilj je da se kod mladih umetnika očuva ljubav prema crtežu, ali i da kroz rad izgrade autentičan izraz. Ovde su izloženi najbolji radovi studenata koji postižu vrhunske rezultate – rekla je Fugosi.

Izložba u Muzeju Jadra donosi različite likovne poetike i pristupe crtežu, a loznička publika ima priliku da vidi radove mladih autora koji predstavljaju novu generaciju domaće umetničke scene.