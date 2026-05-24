Do početka nove sezone na gradskom bazenu u Loznici, kojim upravlja Ustanova za fizičku kulturu "Lagator", ostalo je manje od mesec dana. Pripreme su uveliko u toku, a sezona će, kao i svih ranijih godina, početi 16. juna, na Dan grada. Nadležni ističu da će se postarati da i 19. leto na olimpijskom i dečjem bazenu protekne u najboljem redu.

Trenutno se radi na remontu opreme i uređenju bazena. Školjke su očišćene, oštećene pločice uklonjene, a u toku je priprema za lepljenje novih. Kako bi uslovi bili još bolji, nabavljeno je deset novih suncobrana i petnaestak ležaljki. O bezbednosti kupača i ove godine brinuće devet licenciranih spasilaca i stalno prisutno medicinsko osoblje. Šabački Zavod za javno zdravlje kontrolisaće ispravnost vode svakih sedam dana, a rezultati će, radi transparentnosti, biti istaknuti na oglasnoj tabli.

Foto: T.Ilić

Besplatna školica plivanja i nove cene

Tradicija se nastavlja, pa će i ovog leta biti organizovana besplatna školica plivanja za neplivače. Prošle godine ovu obuku završilo je 120 polaznika, dok je od otvaranja kupališta 2008. godine osnovnu obuku prošlo oko 4.500 mališana. Za one koji žele da usavrše stilove plivanja, cena kursa od deset časova iznosiće 2.000 dinara.

Ipak, posetioce očekuju blage promene cena ulaznica. Cena dnevne karte umesto dosadašnjih 200 iznosiće 250 dinara, a isto toliko koštaće i iznajmljivanje ležaljke, kao i sat vremena stonog tenisa. Sezonske karte su poskupele za 500 dinara – za đake i studente koštaće 4.000, dok će odrasli morati da izdvoje 5.000 dinara. Za decu do sedam godina ulaz je i dalje besplatan.

Lani je na gradskom kupalištu prodato oko 30.500 ulaznica. Da li će predstojeća sezona nadmašiti rekordnu 2012. godinu, kada je zabeleženo 44.000 kupača, zavisiće isključivo od vremenskih prilika, jer će sve ostalo biti spremno za posetioce do 31. avgusta, kada se sezona zvanično završava.