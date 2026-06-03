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Na šetalištu pored reke Drine naredne subotu predstoji druženje na šesnaestoj malozvorničkoj "Skobaljijada i gurmanijada" koju organizuje Turistička organizacija pod pokroviteljstvom opštine Mali Zvornik, u saradnji sa Klubom sportskih ribolovaca "Drinsko jezero".

Kao i prethodnih godina i ove je osim takmičenja u pecanju i kuvanju najavljen bogat kulturno-zabavni program koji počinje već u jutarnjim satima.

Nadmetanje u pecanju skobalja startuje u 9 i traje do 14 časova, a sat kasnije biće proglašeni pobednici. Što se tiče "Gurmanijade" ekipe od po tri člana nadmetaće se u kuvanju riblje čorbe, gulaša na lovački način i čorbastog pasulja, obezbeđena su im drva za kotliće, ostalo donose sami, a njihovo takmičenje traje od 10 do 13 časova, i u 14 časova biće poznato ko je najuspešniji.

Iz Turističke organizacije Malog Zvornika poručuju da nastoje maksimalno da unaprede postojeće i obezbede nove sadržaje koji će privući posetioce i doprineti sjajnoj atmosferi koja vlada na ovom događaju sa tradicionalno velikim brojem gostiju.

1/4 Vidi galeriju Šesnaesta Skobaljijada i gurmanijada Foto: Opština MZ, Kurir.rs/T. Ilić

Osim ribolovaca, očekuju i veliki broj ljubitelja kulinarstva, a kao i uvek vredne nagrade čekaju najuspešnije takmičare u oba nadmetanja.

Posetioce čeka i bogat muzički program, tanburaši, folklor, a posebna pažnja biće posvećena najmlađima koje očekuju radionice, takmičenja u nadvlačenju konopca, skakanju u džaku, nošenju jajeta u kašici i drugim dečjim igrama. Dok traju takmičenja posetioci će moći da vide tradicionalni izložbeno-prodajni sajam domaće radinosti, hrane, pića i suvenira. U saradnji sa hotelom "Rojal Drina" obezbeđena je i vožnja turističkim vozićem, po ceni od sto dinara.

Domaćini su se postarali da predstojeća "Skobaljijada i gurmanijada" ima bogatu ponudu, samo još da posluži vreme i ne pokvari druženje učesnika i posetilaca iz Malog Zvornika, ali i drugih mesta sa obe strane Drine.