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Mirisalo je na riblju čorbu, lovački gulaš i čorbast pasulj ove subote na obali Drine u Malom Zvorniku dok su ribolovci strpljivo pecali u smaragdnoj mirnoj reci. Održana je šesnaesta malozvornička ''Skobaljijada i gurmanijada'' koje su okupile brojne učesnike, a druženje je ulepšao junski dan kao naručen za ovakav događaj, dovoljno sunčan, suv i prijatan za boravak na otvorenom.

Na platou pored reke, ispod lokalnog Doma penzionera, bilo je dvadesetak kotlića, a na obali se, na stazi dugačkoj 900 metara, rasporedilo skoro 90 ribolovaca koji su došli širom Srbije, iz više mesta sa Kosova i Metohije, sa Pala i Zvornika u Republici Srpskoj, Mađarske i mesta iz Podrinja, Jadra, Rađevine, Podgorine i Azbukovice. Dok se u tišini pecalo, kod majstora kotlića bila je druga atmosfera, razgovori, šala, malo se kvasilo i grlo domaćim ''sokom od šljiva'' i onim hladnim od hmelja, dok su pažljivo pripremali specijalitete. Jubilarni, deseti put, ovde je poziciju za kotlićem zauzeo Jovan Pavlović iz Brankovine.

- Redovan sam učesnik, a ekipa je "Pečenjara kod Jove Brankovina". Sada smo spremali sve tri kombinacije, riblju čorbu, gulaš i pasulj. Do sada je naš rezultat da ako ovde nemamo tri, onda budu dva pehara, tako da do sada iz Malog Zvornika nikada nismo otišli praznih ruku, a valjda nećemo ni ove – uz osmeh kaže Jovan.

1/11 Vidi galeriju Skobaljijada i gurmanijada u Malom Zvorniku Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Nedaleko od njega je Mirzet Mustafić iz Zvornika, sa one strane reke, kolega koji uređuje portal — "List Džezva".

- Sticajem okolnosti ovoga puta smo došli u najmanjem broju. Redovno smo ovde i uvek smo pravili i riblju čorbu, i gulaš, i pasulj, a ovoga puta samo pasulj. Drago mi je da je ove godine podmlađen žiri pa ćemo videti šta će biti – kaže on.

Dok se krčkalo i pecalo, mogli su se degustirati razni sirevi, rakije, vina, slanine, kobasice i drugo. Za najmlađe je bilo dosta zabave, igraonice, crtanja po licu, maskote popularnih crtanih junaka, klovnovi, a za dobro raspoloženje postarao se orkestar "Boemi". Bogat prateći program bio je za svakoga, kao i vožnja turističkim vozićem, po ceni od sto dinara koja je obezbeđena u saradnji sa hotelom "Rojal Drina". Marina Gligorević, direktorka opštinske Turističke organizacije, zadovoljna je posetom, brojem učesnika i vremenom koje je bilo više nego naklonjeno organizatorima.

- Činjenica da je ovo 16. "Skobaljijada i gurmanijada" govori o tradiciji same manifestacije, o tome da je postala poznata ne samo u Mačvanskom okrugu, već i regionu i državi. Ribolovaca imamo sa svih strana države, došli su ljudi zainteresovani za lov na skobalja, imamo i standardni prateći gastronomski deo u tri kategorije kuvanja. Tu je 19 ekipa, ali je kotlića više jer neki učesnici kuvaju i sva tri jela. Jako smo zadovoljni brojem učesnika u oba takmičenja i posetom. Za Mali Zvornik, malu opštinu na zapadu naše zemlje, ova manifestacija je vrlo značajna, ali i za Srbiju – kazala je ona.

Kako je istakla ovo je tek prva u nizu manifestacija koje ovoga leta čekaju Mali Zvornik, a slede čuvena ''Somovijada'', regata na Zvorničkom jezeru, odnosno tradicionalna manifestacija Dani sportsko-rekreativnog i kulturnog turizma "Drina je smisao života 2026". Po završetku takmičarskog dela i uručenja nagrada najboljima nastavljeno je druženje na obali Drine dok se miris spremljenih jela širio i na drugu stranu reke, a svi su uvereni da će naredni susret biti još masovniji i bolji.

Nagrađeni Sa ukupno 3.250 gram poena prvo mesto na "Skobaljijadi" osvojio je Ognjen Tanasić iz Krupnja. Na "Gurmanijadi" je najbolju riblju čorbu imala ekipa ''Kafe Šansa'' iz Valjeva, Udruženje penzionera i invalida iz Malog Zvornika je u kategoriji čorbastog pasulja osvojilo prvo mesto dok je najbolje pripremljen gulaš imala "Pečenjara kod Jove".