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Mirisalo je na riblju čorbu, lovački gulaš i čorbast pasulj ove subote na obali Drine u Malom Zvorniku, dok su ribolovci strpljivo pecali u smaragdnoj, mirnoj reci. Održana je šesnaesta malozvornička "Skobaljijada i gurmanijada", koja je okupila brojne učesnike, a druženje je ulepšao junski dan, kao naručen za ovakav događaj, dovoljno sunčan, suv i prijatan za boravak na otvorenom.

Na platou pored reke, ispod lokalnog Doma penzionera, bilo je dvadesetak kotlića, a na obali se, na stazi dugačkoj 900 metara, rasporedilo skoro 90 ribolovaca koji su došli iz raznih krajeva Srbije, više mesta sa Kosova i Metohije, sa Pala i iz Zvornika u Republici Srpskoj, Mađarske, kao i iz Podrinja, Jadra, Rađevine, Podgorine i Azbukovice. Dok se u tišini pecalo, kod majstora kotlića vladala je druga atmosfera – razgovori, šala, uz povremeno osveženje domaćim "sokom od šljiva" i hladnim pivom, dok su se pažljivo pripremali specijaliteti. Jubilarni, deseti put, ovde je poziciju za kotlićem zauzeo Jovan Pavlović iz Brankovine.

– Redovan sam učesnik, a ekipa je "Pečenjara kod Jove Brankovina". Sada smo spremali sve tri kombinacije – riblju čorbu, gulaš i pasulj. Do sada je naš rezultat da, ako ovde nemamo tri, onda budu dva pehara, tako da do sada iz Malog Zvornika nikada nismo otišli praznih ruku, a valjda nećemo ni ove – uz osmeh kaže Jovan.

Foto: Kurir/T.Ilić

Nedaleko od njega je i Mirzet Mustafić iz Zvornika, sa druge strane reke, kolega koji uređuje portal "List Džezva".

– Sticajem okolnosti ovoga puta smo došli u najmanjem broju. Redovno smo ovde i uvek smo pravili i riblju čorbu, i gulaš, i pasulj, a ovoga puta samo pasulj. Drago mi je da je ove godine podmlađen žiri, pa ćemo videti šta će biti – kaže on.

1/9 Vidi galeriju Održana 16. malozvornička"Skobaljijada i gurmanijada" Foto: Kurir/T.Ilić

Dok se krčkalo i pecalo, mogli su se degustirati razni sirevi, rakije, vina, slanine, kobasice i drugo. Za najmlađe je bilo dosta zabave – igraonice, crtanje po licu, maskote popularnih crtanih junaka i klovnovi, a za dobro raspoloženje pobrinuo se orkestar "Boemi". Bogat prateći program bio je za svakoga, kao i vožnja turističkim vozićem po ceni od sto dinara, u saradnji sa hotelom "Rojal Drina". Marina Gligorević, direktorka opštinske Turističke organizacije, zadovoljna je posetom, brojem učesnika i vremenom koje je bilo više nego naklonjeno organizatorima.

Foto: Kurir/T.Ilić

– Činjenica da je ovo 16. "Skobaljijada i gurmanijada" govori o tradiciji same manifestacije i o tome da je postala poznata ne samo u Mačvanskom okrugu, već i u regionu i državi. Ribolovaca imamo sa svih strana, došli su ljudi zainteresovani za lov na skobalja, a u gastronomskom delu imamo 19 ekipa u tri kategorije kuvanja. Jako smo zadovoljni brojem učesnika i posetom. Za Mali Zvornik, malu opštinu na zapadu naše zemlje, ova manifestacija je vrlo značajna, ali i za Srbiju – kazala je ona.

Nagrađeni Sa ukupno 3.250 gram-poena prvo mesto na "Skobaljijadi"osvojio je Ognjen Tanasić iz Krupnja. Na "Gurmanijadi" je najbolju riblju čorbu imala ekipa "Kafe Šansa" iz Valjeva, Udruženje penzionera i invalida iz Malog Zvornika je u kategoriji čorbastog pasulja osvojilo prvo mesto, dok je najbolje pripremljen gulaš imala "Pečenjara kod Jove".

Kako je istakla, ovo je tek prva u nizu manifestacija koje ovoga leta čekaju Mali Zvornik – slede "Somovijada", regata na Zvorničkom jezeru, kao i tradicionalna manifestacija "Dani sportsko-rekreativnog i kulturnog turizma – Drina je smisao života 2026". Po završetku takmičarskog dela i uručenja nagrada najboljima, nastavljeno je druženje na obali Drine, dok se miris spremljenih jela širio i na drugu stranu reke, a svi su bili uvereni da će naredni susret biti još masovniji i bolji.