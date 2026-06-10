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Stara planina sve je interesantnija turistima, ali i onima koji tu žive. U njoj vide veliki potencijal ne samo za razvoj turizma, već i promociju proizvoda koji se prave od plodova ubranih sa njenih obronaka, starih specijaliteta poput belmuža i punjenih suvih paprika, podizanje vinogarada i voćnjaka. I Knjaževac je poslednjih godina zbog istorije, a naročito gondola koje ponovo plove Timokom kroz sam centar grada, pravo iznenađenje za posetioce.

Jedni ga zovu Mala Venecija, drugi, zbog brojnih starih kafana, Mali Pariz. Knjaževac je, 1859. godine, dobio ime po knezu Milošu Obrenoviću. Leži na dve reke sa čak sedam mostova. A iznad njega je Stara planina. Baš tu, u selu Ćustica, porodica Jovanović, pre nekoliko godina, obnovila je svoju staru kuću od blata i napravila seosko-turističko domaćinstvo na čak 700 metara nadmorske visine. Godinama je bilo zapušteno, a onda su ih, neplanirane životne okolnosti, vratile planini.

- Ovo divno domaćinstvo je krenulo zato što je Daliborka ostala bez posla i ova Stara planina je bila potencijal da pokrenemo svoj dom i taj vid turizma. Krenuli da gradimo, da pravimo 2019. godine, i naši prvi gosti su došli u decembru, to su bili gosti iz Rumunije. Imamo dve trokrevetne sobe sa tri ležaja, gosti mogu da imaju obrok, sve što je domaće da probaju ovde u selu, našu staroplaninsku trpezu - objašnjava Daliborka Jovanović iz seosko-turističkog domaćinstva na Staroj planini.

Gosti najviše vole belmuž – mladi sir sa kukuruznim brašnom koji se meša satima i punjenu suvu papriku.

- Za dobrodošlicu služimo travaricu koja je iz našeg vinograda, domaća loza sa nekim biljkama. Tu je i domaći ajvar od paprika iz naše bašte, i naravno kako ih mi zovemo 'masline' sa Stare planine, inače to je trnjina. Slatko od šljiva, višanja, kupina - navodi Daliborka Jovanović.

Iz bašte, vinograda i voćnjaka na trpezu

Imaju i svoje vinograde, voćnjake, baštu i vinski podrum, a čak tri generacije danas rade na svojoj zemlji.

- To je zemlja moja koju smo kupili pre 30, 40 godina. Tu smo zasadili vinograd i počeli smo da obrađujemo. Zasadili smo razne sorte – rizling, smederevka, župljanka, prokupac, hamburg - istakao je Mile Jovanović.

- Imamo zasade višanja na nekoliko lokacija, sada se nalazimo na jednoj od njih koja je na nekih dvadesetak ari. Od tih višanja pravimo neke domaće proizvode, sokove, kompote - precizirao je Goran Jovanović iz ovog seosko-turističkog domaćinstva.

Sinovi Milan i Miloš zaduženi su za promociju, ali i novitete.

- Počeli smo sa izgradnjom jednog manjeg bungalova, tj. brvnarice tu nedaleko. Tako da jedno po jedno, širimo se i nadamo se da će to biti u nekoj budućnosti dobra stvar - kaže Miloš Jovanović.

Planina nas, kažu, uvek zove. Pa nam Jovanovići poručuju: "Naše je selo kao bombona, lepše je i od Londona. Samo je na kraj sveta, ali to nama ništa ne smeta. Ako ne dođete preko leta, biće za vas velika šteta".