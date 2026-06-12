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Gradsko veće Užica donelo je naredbu radi sprečavanja ozbiljnih poremećaja u snabdevanju vodom za piće na teritoriji grada, izazvanih prekomernom potrošnjom i nenamenskim korišćenjem vode.

Oni upozoravaju građane, korisnike vodovoda, da pijaću vodu koriste racionalno i u skladu sa njenom namenom.

- Zabranjuje se korišćenje pijaće vode za zalivanje dvorišta, bašti, voćnjaka, poljoprivrednih useva, punjenje privatnih rezervoara i drugo. Prema građanima koji ne poštuju ovu naredbu preduzeće se mere predviđene Zakonom o vodama, Zakonom o komunalnim delatnostima i odgovarajućim gradskim odlukama. JKP "Vodovod" Užice i upravljači seoskih vodovoda, u slučaju povećanog rizika od ugrožavanja vodovodne infrastrukture izazvanog prekomernom potrošnjom, dužni su da preduzmu zakonom propisane mere, uključujući i ograničenje potrošnje (redukciju), kao i uskraćivanje komunalne usluge korisnicima koji nenamenski troše pijaću vodu, o čemu će blagovremeno obavestiti korisnike vodovoda - navodi se u naredbi Gradskog veća Užica.

Kurir.rs

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