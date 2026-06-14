Turistička organizacija opštine Mali Zvornik (TOOMZ) uručila je Omladinskom centru donaciju, multifunkcionalni štampač sa skenerom, nabavljen sredstvima prikupljenim tokom humanitarne akcije na 16. manifestaciji ''Skobaljijada i Gurmanijada'', održanој prošle subote u ovom pograničnom mestu, objavljeno je na sajtu lokalne samouprave. Novac je prikupljen prodajom karata za vožnju turističkim vozićem tokom trajanja manifestacije, a akcija je naišla na veliki odziv posetilaca.

- Drago mi je što smo zajedničkim angažovanjem i uz malo truda uspeli da obezbedimo opremu koja će doprineti lakšem i uspešnijem radu Omladinskog centra i biti od koristi deci kojoj je potrebna dodatna podrška u obrazovanju i razvoju - rekla je Gligorević i istakla da je oprema nabavljena u skladu sa potrebama Omladinskog centra i u dogovoru sa njegovim predstavnicima.

Verujemo da će novi štampač sa skenerom značajno olakšati svakodnevni rad i aktivnosti koje se realizuju sa korisnicima Omladinskog centra, navela je direktorka, prenosi sajt.