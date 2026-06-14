ŠTAMPAČ SA SKENEROM OD VOŽNJE VOZIĆEM! TOO Mali Zvornik predala donaciju Omladinskom centru (FOTO)
Turistička organizacija opštine Mali Zvornik (TOOMZ) uručila je Omladinskom centru donaciju, multifunkcionalni štampač sa skenerom, nabavljen sredstvima prikupljenim tokom humanitarne akcije na 16. manifestaciji ''Skobaljijada i Gurmanijada'', održanој prošle subote u ovom pograničnom mestu, objavljeno je na sajtu lokalne samouprave. Novac je prikupljen prodajom karata za vožnju turističkim vozićem tokom trajanja manifestacije, a akcija je naišla na veliki odziv posetilaca.
Direktorka TOOMZ Marina Gligorević zahvalila je svim građanima i posetiocima koji su učestvovali u akciji i pomogli njenu realizaciju.
- Drago mi je što smo zajedničkim angažovanjem i uz malo truda uspeli da obezbedimo opremu koja će doprineti lakšem i uspešnijem radu Omladinskog centra i biti od koristi deci kojoj je potrebna dodatna podrška u obrazovanju i razvoju - rekla je Gligorević i istakla da je oprema nabavljena u skladu sa potrebama Omladinskog centra i u dogovoru sa njegovim predstavnicima.
Verujemo da će novi štampač sa skenerom značajno olakšati svakodnevni rad i aktivnosti koje se realizuju sa korisnicima Omladinskog centra, navela je direktorka, prenosi sajt.
Iz TOOMZ su poručili da će i ubuduće nastojati da društveno odgovorne aktivnosti budu sastavni deo turističkih i kulturnih manifestacija, sa ciljem pružanja podrške lokalnoj zajednici i onima kojima je pomoć najpotrebnija.
Kurir.rs