"SEDELI SMO U DNEVNOJ KAD SE ZATRESAO KREVET" Leskovčani opisali šta se jutros sve izdešavalo, dobro je zatreslo sa 3,8 po Rihteru
Zemljotres magnitude 3,9 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je jutros u 9.46 časova u regionu Leskovca, objavio je Republički seizmološki zavod.
Prema prvim, preliminarnim podacima, teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na V–VI stepeni Merkalijeve skale, što znači da potresi ovakvog intenziteta mogu izazvati manja oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.
Potres su osetili brojni Leskovčani.
„Sedeli smo u dnevnoj sobi kada se zatresao krevet. U prvi mah nismo znali šta se dešava, a onda smo shvatili da je zemljotres“, ispričao je jedan Leskovčanin.
Slična iskustva podelili su i drugi građani, navodeći da se podrhtavanje osetilo u različitim delovima grada i da je trajalo nekoliko sekundi.
Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, epicentar zemljotresa registrovan je na koordinatama 42.95 severne geografske širine i 21.91 istočne geografske dužine, u regionu Leskovca.
Zavod napominje da su objavljeni podaci preliminarni i da mogu biti naknadno korigovani.
Kurir.rs/Jugmedia