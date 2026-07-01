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Zemljotres magnitude 3,9 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je jutros u 9.46 časova u regionu Leskovca, objavio je Republički seizmološki zavod.

Prema prvim, preliminarnim podacima, teorijski intenzitet u epicentru procenjen je na V–VI stepeni Merkalijeve skale, što znači da potresi ovakvog intenziteta mogu izazvati manja oštećenja na objektima u epicentralnoj oblasti.

Zemljotresi u Leskovcu Foto: Seizmološki zavod Srbije printscreen

Potres su osetili brojni Leskovčani.

„Sedeli smo u dnevnoj sobi kada se zatresao krevet. U prvi mah nismo znali šta se dešava, a onda smo shvatili da je zemljotres“, ispričao je jedan Leskovčanin.

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Slična iskustva podelili su i drugi građani, navodeći da se podrhtavanje osetilo u različitim delovima grada i da je trajalo nekoliko sekundi.

Prema podacima Republičkog seizmološkog zavoda, epicentar zemljotresa registrovan je na koordinatama 42.95 severne geografske širine i 21.91 istočne geografske dužine, u regionu Leskovca.

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Foto: Printscreen/Seizmološki zavod Srbije

Zavod napominje da su objavljeni podaci preliminarni i da mogu biti naknadno korigovani.

Kurir.rs/Jugmedia

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