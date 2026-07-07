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Turistička organizacija grada Loznice (TOGL) raspisala je poziv za izbor najbrkova Srbije i šire, odnosno takmičenje "Brkovi po Vuku", koje će biti održano 12. jula u Tršiću, u okviru festivala

- To će biti sedmo takmičenje brkajlija, a TOGL poziva sve muškarce koji nose brkove da se

prijave i postanu deo jedinstvene manifestacije inspirisane likom i delom Vuka Stefanovića Karadžića,

koji je takođe bio poznat po dugačkim brcima.

- Muškarci danas više nažalost ne nose brkove, što je nekad bilo nezamislivo. A piše lepo i u ukrštenim

rečima: ukras muškog lica, tri slova, brk, podseća organizator takmičenja na reči prošlogodišnjeg

pobednika Stevana Vidovića – Brice iz Golubinaca kod Stare Pazove, koji brkove nosi otkad su narasli.

Pravo učešća imaju sve zainteresovane brkajlije bez brade, a za učešće nije presudna dužina brkova, već

njihov izgled, negovanost i upečatljivost.

Foto: TOGL

Učesnici će, kao i prethodnih godina, publici predstaviti i jednu od Vukovih izreka, čime se takmičenje simbolično povezuje sa likom i delom reformatora srpskog jezika. Lanjsko nadmetanje okupilo je učesnike iz Srbije, regiona i dijaspore, a organizatori očekuju da

će ih u nedelju biti još više.

- Brkovi po Vuku su jedan od programa kojim želimo da na zanimljiv način predstavimo bogato kulturno nasleđe Tršića i Vukovog kraja. Ovaj program nije samo takmičenje, već način da kroz simbol koji je obeležio jedno vreme govorimo o tradiciji, identitetu i kulturnom nasleđu na zanimljiv i savremen način - kaže Aleksandra Savić, direktorka TOGL.

Foto: TOGL

Prijave za takmičenje otvorene su do četvrtka na mejl TOGL: togloznice@gmail.com.

Uz prijavu je potrebno poslati fotografiju kandidata i Vukovu izreku koju će govoriti pred publikom i žirijem. Najbolje brkajlije očekuju vredne novčane i robne nagrade, a pre svega lepo druženje u Vukovom rodnom selu sa konkurencijom koja veruje da su brkovi još uvek ukras muškog lica.