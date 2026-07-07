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Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Ivanjdan, rođenje Svetog Jovana Krstitelja jednog od najvećih svetaca.

Foto: T.S./Kurir

- Venčić se donosi u kuću i stavlja iznad vrata. Treba da ima žuto ivanjsko cveće, lekovito bilje i poljsku travu, beli luk, ali i crveni konac. Po tradiciji čuvaju kuću i porodicu, kaže Ivica iz Vranja koji ispred Sabornog hrama Svete Trojice prodaje venčiće ali i bosiljak i kantarion - kaže prodavac Ivica.

Objašnjava da se praznik u Vranju poštuje i da svake godine Vranjanci dolaze po venčić.

Foto: T.S./Kurir

- Od tri do pet minuta se plete venčić luk konac, ivanjsko cveće i cveće iz bašte. Venčić čuva sve u kući - ističe Ivica.