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Rekordi postoje da bi se obarali, staro je pravilo. Međutim, ono što poslednjih dana postiže niški ribolovac Milan Panić je za rubriku „Verovali ili ne“.

Kao na traci, krajem juna i početkom ovog meseca, na Dunavu u blizini Donjeg Milanovca, na svakih nekoliko dana vadio je sve veće somovske grdosije, a poslednji kog je upecao mu je lični rekord: dug 262 centimetra, težak 113,5 kilograma. Pre ovog ulova, jedan som beše dug 244 centimetra, težak 90 kila, da bi potom malo „podebljao“ rekord sa „brkom“ dužim dva centimetra i težim jedan kilogram od prethodnog.

– Somovi su moja pasija, pecanje ove ribe omiljeni hobi. Nišlija sam, ali sam još kao dete mnogo vremena provodio u Donjem Milanovcu, kod babe i dede. Uz oca, brat i ja smo zavoleli pecanje. Ovde je uvek bilo krupnih somova, s obzirom na to da je tokom izgradnje Hidroelektrane „Đerdap 1“ poplavljen donjomilanovački stari grad, stvarajući pogodne uslove za ovu vrstu – objašnjava Milan Panić.

Ribolovački pelcer primio mu se od oca. Godinama pečen zanat stigao je na naplatu, a i dalje koristi očeve glavinjare, dok u nekim slučajevima upotrebljava i šedove. Otac se upokojio, ali ostala je babina i dedina kuća kao baza iz koje se pohodi Dunav. Imao je i odlične ulove smuđeva, dužine malo ispod metra, težine i preko 10 kilograma. Ipak, lov somova je posebna strast, a osećaj nakon ulov kapitalnih primeraka ove vrste može da razume samo onaj ko deli sličan adrenalin. Jedan od njih je Milanov prijatelj Jovan Dimitrijević, koji je bio sa njim u čamcu kada je pomenuti primerak ulovljen.

– Borba je trajala oko pola sata. Jovan mi je pomogao da ga ubacim u čamac, ne znam da li bih uspeo bez njegove pomoći – veli Milan.

Kao i prethodni kapitalci, i ovaj od 113 kilograma ponovo pliva Dunavom. Za to postoji jednostavno objašnjenje.

– Radi se o sjajnom primerku koji je star oko 40 godina. Procenio sam da je u dobrom stanju i da ima ogromne šanse da preživi, te sam ga nakon slikanja i snimanja vratio u vodu – kaže Panić.

Ovaj ribolovac je od 2013. godine i ribolovački vodič na španskoj reci Ebro, sve popularnijoj pecaroškoj destinaciji. I tu je imao vrhunskih somova (258 centimetara – 98 kilograma, odnosno 247–102), ali još nije oborio očev rekord na ovoj reci – 250 centimetara i 105 kilograma. Za sada...