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Visoke temperature koje su zahvatile Srbiju već početkom leta dovele su do rekordne potrošnje vode u pojedinim gradovima, zbog čega vodovodna preduzeća apeluju na građane da vodu za piće koriste racionalno.

Jedan od primera dolazi iz Sremske Mitrovice, gde je tokom juna potrošnja vode dostigla gotovo istorijski maksimum.

Prema podacima JKP „Vodovod“ Sremska Mitrovica, tokom proteklog meseca u sistem je isporučeno 710.978 kubnih metara vode za piće, dok je maksimalna potrošnja dostizala 400 litara u sekundi.

Iz ovog preduzeća navode da je povećana potrošnja posledica ne samo visokih temperatura i tropskih talasa, već i sve češćeg korišćenja pijaće vode za zalivanje bašti i travnjaka, pranje dvorišta i automobila, kao i punjenje bazena.

– Poslednjih godina beležimo istorijske maksimume potrošnje. U odnosu na period od pre desetak godina, tokom prvog letnjeg meseca danas se troši i do tri puta više vode – navode iz JKP „Vodovod“.

Foto: Kurir/D.Š.

Sistem za sada funkcioniše stabilno

U najopterećenijim periodima u radu je bilo deset bunara ukupnog kapaciteta oko 400 litara u sekundi, dok su u rezervi još tri bunara, a u planu je revitalizacija još dva izvorišta kako bi se dodatno povećala sigurnost vodosnabdevanja.

Iz Vodovoda ističu da se stanje na mreži prati neprekidno i da ekipe intervenišu odmah po prijavi kvarova ili pucanja cevovoda.

Najveći problemi u manjim mestima

Poseban apel upućen je stanovnicima Bosuta, Jarka i Sremske Rače, koji se snabdevaju vodom sa lokalnih izvorišta ograničenog kapaciteta.

U ovim naseljima je tokom juna zabeležena potrošnja koja je bila dva do tri puta veća od uobičajene, što može dovesti do problema u snabdevanju ukoliko se voda koristi za potrebe koje nisu namenjene sistemu pijaće vode.

Foto: Kurir/D.Š.

Šta ne bi trebalo raditi?

Vodovod apeluje da se voda iz javnog sistema ne koristi za:

punjenje bazena,

zalivanje travnjaka, bašti i voćnjaka,

pranje automobila,

pranje dvorišta i poljoprivrednih mašina,

druge nenamenske potrebe.

Voda iz javnog vodovoda, podsećaju nadležni, prvenstveno je namenjena za piće, pripremu hrane, ličnu higijenu i održavanje higijene domaćinstava.

Stručnjaci upozoravaju da se slični problemi tokom letnjih meseci javljaju i u drugim gradovima Srbije, posebno tokom dugotrajnih toplotnih talasa, zbog čega racionalna potrošnja vode postaje jedan od ključnih uslova za stabilno vodosnabdevanje svih građana.