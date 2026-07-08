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Više od 20 domaćinstava na području čačanskoj sela Baluga, na granici sa Viljušom, već oko mesec dana ima probleme sa redovnim vodosnabdevanjem iz lokalnog vodovodnog sistema.

Prema rečima meštana, voda u domaćinstvima uglavnom postoji u ranim jutarnjim satima, ali već oko 10 časova nestaje.

- Nekada u toku dana dođe na sat vremena, a zatim je ponovo nema sve do večeri. Tako se dešava u celom naselju. Dobijamo informaciju da vode ima, ali je u domaćinstvima nemamo - rekao je za RINU meštanin Baluge Luka Vujašević.

On navodi da je tokom zimskih meseci vodosnabdevanje uredno, dok problemi počinju sa dolaskom leta i periodom kada se zalivaju poljoprivredni zasadi.

- Zimi vode ima uredno, a kada krenu letnji radovi i zalivanje zasada krompira ili kupusa, počinju problemi. Vrlo je verovatno da neko koristi čistu pijaću vodu za zalivanje njiva, dok porodice sa malom decom ostaju bez vode - kazao je Vujašević.

Foto: Jovan Nikolić/RINA

Lokalni vodovodni sistem koristi više od 20 domaćinstava, među kojima su i porodice sa malom decom.

- Šta biste vi uradili da imate malu decu i da vam je voda potrebna svakog dana, a nemate je? Sve se ovo događa na svega sedam kilometara od grada, dok Zapadna Morava protiče na oko dva kilometra od centra sela - rekao je Vujašević.

Meštani očekuju da nadležni utvrde uzrok problema i obezbede redovno vodosnabdevanje domaćinstava.