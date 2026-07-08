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U samom centru mesta, u parku kod autobuske stanice, građanima i posetiocima Malog Zvornika od nedavno je omogućen besplatan i pouzdan pristup internetu na javnoj Wi-Fi mreži, saopšteno je na opštinskom sajtu.

Uskoro će, kako je navedeno, besplatan internet biti dostupan i u naselju Sakar, na plaži pored Zvorničkog jezera, čime će mreža javnih digitalnih usluga biti proširena na teritoriji malozvorničke opštine.

Ova usluga obezbeđena je u okviru projekta Nemačke razvojne saradnje (GIZ) ''WiFi za Zapadni Balkan'', čiji je cilj unapređenje dostupnosti digitalnih servisa i stvaranje uslova za lakšu i bržu komunikaciju građana, posetilaca i turista, navodi se na sajtu. Prema informacijama iz lokalne samouprave, opština Mali Zvornik uspešno je konkurisala za dve lokacije na kojima će biti instalirana besplatna Wi-Fi mreža. Donator je obezbedio sredstva za nabavku i postavljanje neophodne opreme, kao i za finansiranje internet usluge kod izabranog mobilnog operatera u periodu od dve godine, precizira se u objavi.

Opština Mali Zvornik preuzeće po isteku tog perioda obavezu finansiranja troškova internet usluge na obe lokacije, nastavljajući da ulaže u razvoj digitalne infrastrukture i unapređenje uslova za savremenu komunikaciju, informisanje i povezanost građana i posetilaca, saopštila je lokalna samouprava.

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