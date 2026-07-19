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- Muka me naterala, govorio je pre skoro 17 godina upravo mali Milija koji je silom prilika postao domaćin kuće i glava porodice, ne zato što je tako hteo nego što je morao ne bi li sačuvao svoje najmilije i krov nad glavom.

Milija Jelić, tada tek dečačić, na čija se nejaka pleća sručilo sve, danas je snažan, zdrav i naočit momak koji se u međuvremenu i oženio i postao otac. Od suza svake majke u Srbiji, koja je gledala kako se mali Milija muči ali i ne predaje, potekle su suze radosnice jer je nejako dete izraslo u časnog čoveka i poštenog domaćina.

1/16 Vidi galeriju Životna priča malog domaćina Milije Jelića Foto: Youtube Printscreen/RTS Kvadratura kruga

Od trenutka kada mu se otac teško razboleo, sve je palo na malog domaćina i još manju domaćicu, sestricu Milicu, koji su radili sve samo da im se ognjište ne ugasi a kuća ne ostane pusta jer otac zbog bolesti nije mogao ništa, ni deci svojoj da pomogne.

Foto: Youtube Printscreen/RTS Kvadratura kruga

Majka ih ostavila još kao male

Milija je sam muzao, kosio, kopao, orao, sejao, sadio, gledao kravu i poneko prase i brinuo se o bolesnom ocu i mlađoj sestri - nejaki dečačić snažniji umom i naumom od mnogih odraslih muškaraca jer je bilo važno samo jedno - preživeti.

Majka ih je napustila kad je mala Milica imala samo 6 godina i nije se vratila pa je Milica osim škole i štale morala da preuzme i stari smederevac u trošnoj kući.

Foto: Youtube Printscreen/RTS Kvadratura kruga

Da Milijina muka bude još veća, i do škole je valjalo pešačiti po 4 kilometra u jednom smeru. I opet je stizao sve pa da se ponekad, kako je još kao dete 2009. ispričao u Kvadraturi Branka Stankovića, i poigra sa drugarima.

Međutim, videvši njihove muke, dobri ljudi odasvud rešili su da deci srede kuću, a malom Miliji nabave novi traktor. Malo po malo, Milija je od malog izrastao u pravog velikog domaćina - odškolovao se, zaposlio ali ostao u svojoj kući, na svom imanju, i posle četiri godine zabavljanja sa svojom devojkom - i oženio se!

Mladoženja Milija i njegova sestra Milica

Foto: Youtube Printscreen/RTS Kvadratura kruga

Neverovatna životna priča dečaka koji je nedaće pobedio nadljudskom snagom.

Milija sa svojom nevestom

Foto: Youtube Printscreen/RTS Kvadratura kruga