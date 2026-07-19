OVAKO SE OŽENIO MALI MILIJA ZBOG KOG JE SRBIJA PLAKALA: Sam muzao, sam kosio, kopao, preživljavao od jedne kravice i malo mleka, a danas je svoj čovek! (VIDEO)
- Muka me naterala, govorio je pre skoro 17 godina upravo mali Milija koji je silom prilika postao domaćin kuće i glava porodice, ne zato što je tako hteo nego što je morao ne bi li sačuvao svoje najmilije i krov nad glavom.
Milija Jelić, tada tek dečačić, na čija se nejaka pleća sručilo sve, danas je snažan, zdrav i naočit momak koji se u međuvremenu i oženio i postao otac. Od suza svake majke u Srbiji, koja je gledala kako se mali Milija muči ali i ne predaje, potekle su suze radosnice jer je nejako dete izraslo u časnog čoveka i poštenog domaćina.
Od trenutka kada mu se otac teško razboleo, sve je palo na malog domaćina i još manju domaćicu, sestricu Milicu, koji su radili sve samo da im se ognjište ne ugasi a kuća ne ostane pusta jer otac zbog bolesti nije mogao ništa, ni deci svojoj da pomogne.
Majka ih ostavila još kao male
Milija je sam muzao, kosio, kopao, orao, sejao, sadio, gledao kravu i poneko prase i brinuo se o bolesnom ocu i mlađoj sestri - nejaki dečačić snažniji umom i naumom od mnogih odraslih muškaraca jer je bilo važno samo jedno - preživeti.
Majka ih je napustila kad je mala Milica imala samo 6 godina i nije se vratila pa je Milica osim škole i štale morala da preuzme i stari smederevac u trošnoj kući.
Da Milijina muka bude još veća, i do škole je valjalo pešačiti po 4 kilometra u jednom smeru. I opet je stizao sve pa da se ponekad, kako je još kao dete 2009. ispričao u Kvadraturi Branka Stankovića, i poigra sa drugarima.
Međutim, videvši njihove muke, dobri ljudi odasvud rešili su da deci srede kuću, a malom Miliji nabave novi traktor. Malo po malo, Milija je od malog izrastao u pravog velikog domaćina - odškolovao se, zaposlio ali ostao u svojoj kući, na svom imanju, i posle četiri godine zabavljanja sa svojom devojkom - i oženio se!
Mladoženja Milija i njegova sestra Milica
Neverovatna životna priča dečaka koji je nedaće pobedio nadljudskom snagom.
Milija sa svojom nevestom
Milija i njegova supruga danas imaju dve ćerkice.
Kurir.rs/SĐP/RTS/Kvadratura kruga/Branko Stanković