Slušaj vest

Trodnevno druženje u Malom Zvorniku u četvrtak kreće sa pesmom na stadionu FK ''Jedinstvo'' gde od 21 čas nastupaju Tribal bend i Aleksandra Mladenović kao prvi muzički gosti tradicionalne manifestacije Dani sportsko-rekreativnog i kulturnog turizma "Drina je smisao života 2026".

Iz malozvorničke Turističke organizacije poručuju da će se Malozvorničani postarati da ponovo budu dobri domaćini i svima koji poslednji julski vikend provedu sa njima pruže bogat program i uživanje u lepotama ovdašnje prirode.

U petak je na programu mala škola nautike, obilazak "Podzemnog grada", folklorni program, a toga dana u 13 časova počinje 29. "Somovijada", tradicionalno takmičenja u sportskom ribolovu na Zvorničkom jezeru. Na prošlogodišnjem nadmudrivanju sa jezerskim brkajlijama bilo je više od pedeset ribolovaca iz Srbije i inostranstva, a pobedio je Branislav Stanković iz Šapca koji je ulovio soma dugog 140 centimetara i teškog 17 kilograma i 700 grama i postavio rekord ove manifestacije.

1/3 Vidi galeriju Drina je smisao života Foto: Kurir.rs/T. Ilić

Subota je najbogatija ponudom, pa će toga dana biti nastavljen lov na somove i proglašenje pobednika, održano kulinarsko nadmetanje "Zlatni kotlić", izložba hrane, pića i domaće radinosti, a u večernjim satima koncerte će održati Zorana Mićanović i Peđa Medenica.

Manifestacija "Drina je smisao života" domaćin je i jubilarne petnaeste jedinstvene regate na mirnim vodama, na trasi dugoj 22 kilometra, od Velike reke do Sakara. Na šestočasovnu plovidbu kreće se u 10 sati, a oko 16 časova plovila treba da bude na cilju u Sakaru gde će biti nastavljeno druženje. Prošle godine bilo je prijavljeno je oko 200 plovila i oko 3.700 učesnika.

Organizator manifestacije je Turistička organizacija, pokrovitelj Opština Mali Zvornik, a svi su pozvani na još jedan nezaboravani vikend pored Drine.