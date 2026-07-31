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Pioinir seoskog turizma u Srbiji svakako je opština Kosjerić, sa svojom nestvarnom i netaknutom prirodom idealnom za duhovni i fizički mir, kao i za beg od gradske vreve. Jedno od najlepših sela na teritoriji ove opštine svakako su Mušići, smešteni na oko 600 metara nadmorske visine i okruženi planinskim masivima Povlena i Divčibara. Ovo selo broji samo nekoliko stotina stanovnika i pojedini su prepoznali turistički potencijal ovog mesta i svoja vrata su otvorili za posetioce. Ipak, veliku šansu za razvoj turizma prepoznali su i investitori, pa će tako Mušići u skorijoj budućnosti dobiti savremen kompleks.

Planirano je da budući kompleks sadrži sedam vila koje će se prostirati na ukupnoj površini većoj od dva hektara.

- Čuli smo da će ovde to nešto da se gradi, ali iskreno još uvek nikoga videli nismo. U svakom slučaju drago nam je da su i veliki investitori prepoznali lepotu i kapacitete našeg sela. Ovde je zaista netaknuta priroda, oaza, naročito idealna za odmor tokom letnjih meseci. Nadamo se da će izgradnja tog kompleksa, proslaviti naše selo i dovesti nove goste - kaže za RINU jedan od meštana sela Mušići.

1/4 Vidi galeriju Selo Mušići kod Kosjerića Foto: RINA

Za izgradnju ovog komleksa opština Kosjerić izdala je lokacijske uslove, a sledeći korak za investitora jeste podnošenje zahteva za dobijanje građevinske dozvole, u skladu sa izdatim lokacijskim uslovima.

- Svaka od sedam vila imaće svoju sopstvenu solarnu elektranu,što znači da će ceo sistem funkcionisati bez priključenja na elektrodistributivnu mrežu. Vodosnabdevanje je predviđeno iz postojećeg bunara, dok će otpadne vode biti tretirane u biološkom prečistaču. Planirani objekti su prizemni, sa jednim stanom po jedinici, a arhitektonski će biti prilagođeni prirodnom ambijentu sa fasadama od kamena i drveta, uz visok udeo zelenih površina - novodi se u dokumentaciji.