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Osamnaesta međunarodna regata "Drina je samo jedna" od Malog Zvornika do Žićine plaže u Banji Koviljači počela je nešto posle 10 časova, a startovala je, kao i ranije, nizvodno od HE "Zvornik". Prema rečima organizatora, niz vodu se otisnulo malo manje od stotinu različitih plovila koja bi na cilj trebalo da stignu posle četiri do pet sati uživanja na reci.

Od jutra je jasno da će dan biti vreo, prognozirano je 37 stepeni, ali to ne utiče na dobro raspoloženje među onima koji će današnji dan provesti na Drini. Da bude što veselije, postaraće se i trubački orkestar ukrcan na jedan od čamaca regataša koji će ploviti oko 25 kilometara do Žićine plaže.

Prema rečima kapetana regate Vlastimira Lukića, preduzete su sve mere da učesnici plovidbe budu bezbedni, a o njima će, osim profesionalnih spasilaca i ronilaca, brinuti pripadnici granične policije, vatrogasno-spasilačke jedinice i ekipa Hitne pomoći koja će pratiti regatu celim tokom.

1/4 Vidi galeriju Osamnaesta međunarodna regata "Drina je samo jedna" Foto: Kurir/T.Ilić

Dok se plovila budu ljuljala na drinskim talasima, na Žićinoj plaži odvijaće se takmičenje u sportskom ribolovu za seniore, žene i decu, biće organizovana žurka, a na cilju sve učesnike i posetioce čeka vojnički pasulj.

Regata "Drina je samo jedna" ima međunarodni karakter, pošto je zajednički organizuju gradovi Loznica i Zvornik (RS), kao i opština Mali Zvornik.

Lani je okupila oko 200 plovila sa oko hiljadu učesnika, a veseloj grupi regataša sigurno će prijati da najvreliji deo dana provedu na uvek svežoj Drini, koja se po ko zna koji put pokazuje kao reka koja spaja, a ne razdvaja ljude sa njenih obala.