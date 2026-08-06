Slušaj vest

Tradicionalna manifestacija "Ljudi i mostovi", na kojoj se na mostu Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, koji povezuje Mali Zvornik i Grad Zvornik u Republici Srpskoj, susreću predstavnici dva grada imenjaka sa obala Drine, biće održana danas, 7. avgusta, od 10 časova.

Kako je saopšteno iz opštine Mali Zvornik, ova manifestacija se već 16. godinu zaredom održava kao simbol prijateljstva, saradnje i dobrosusedskih odnosa, u okviru programa "Zvorničkog kulturnog ljeta".

Foto: T. Ilić

Manifestacija će okupiti predstavnike lokalnih samouprava, institucija, organizacija, šahovskih saveza Srbije i Republike Srpske, kao i brojne građane sa obe obale reke. U okviru programa predviđena su obraćanja predsednika opštine Mali Zvornik Zorana Jevtića, gradonačelnika Zvornika Bojana Ivanovića i predsednika Šahovskog saveza Srbije Andrije Jorgića, kulturno-umetnički program, kao i odigravanje drugog šahovskog "Meča prijateljstva" Srbije i Republike Srpske, koji okuplja šahiste iz dva Zvornika.

Foto: T. Ilić

Šahovski meč trajaće oko 45 minuta, nakon čega će učesnicima biti uručeni pehari i zahvalnice. Prošle godine igralo se na 15 tabli, a ideja za ovaj meč nastala je spontano tokom posete predsednika Šahovskog saveza Srbije Andrije Jorgića, a realizovana je uz podršku lokalnih samouprava i šahovskih udruženja oba grada.

Foto: T. Ilić

Kako se ističe, značaj ovakvih događaja ogleda se u povezivanju ljudi, kulturnoj saradnji i promociji šaha među mladima, sa ciljem da ovaj meč postane tradicionalan i da se svake godine u okviru manifestacije "Ljudi i mostovi" okupljaju šahisti sa obe strane Drine.

Manifestacija "Ljudi i mostovi" održava se na ovom mestu od 2010. godine, a stari železni pešački most predstavlja simbol zajedništva i jedinstva. Izgrađen je 1929. godine, a obnovile su ga pre šest godina Srbija i Republika Srpska. Stanovnici oba grada svakodnevno ga prelaze odlazeći na posao, u kupovinu ili u posetu prijateljima sa druge strane Drine.