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MALI ZVORNIK – Reka Drina nije granica, ona ne razdvaja, već spaja ljude i obale, kazao je Bojan Ivanović, gradonačelnik Zvornika, na tradicionalnoj manifestaciji ''Ljudi i mostovi'', održanoj danas na mostu Kralja Aleksandra Prvog Karađorđevića, koji povezuje Mali Zvornik i Grad Zvornik u Republici Srpskoj (RS). Ona se održava kao simbol prijateljstva, saradnje i dobrosusedskih odnosa već 16. godinu zaredom, u okviru programa ''Zvorničkog kulturnog ljeta''.

Na mostu su se sreli predstavnici dva grada imenjaka sa obala Drine, institucija, organizacija, šahovskih saveza Srbije i Republike Srpske, kao i brojni građani.

Foto: Kurir/Lj.R.

- Najdugoročniji mostovi su oni koji se stvaraju među ljudima na osnovu poštovanja, razumevanja, solidarnosti i saradnje. To se, srećom, jako dugo dešava između naša dva grada i nadam se da će tako biti i ubuduće. Zahvalio bih se Šahovskom savezu Srbije (ŠSS) koji je došao na sjajnu ideju prošle godine da organizuje prijateljski meč između ŠSS i Šahovskog saveza Republike Srpske (ŠSRS) u okviru ''Zvorničkog ljeta''. Veliki broj šahista sa obe strane danas se prvi put sreće, i te veze i prijateljstva su neraskidiva – kazao je Ivanović i podsetio na značaj nedavno rekonstruisanog mosta u Karakaju koji je jako bitan za funkcionisanje dva grada, Srbije, Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, jer ga dnevno pređe više od 600 teretnih vozila.

Foto: Kurir/Lj.R.

Predsednik malozvorničke opštine Zoran Jevtić istakao je da ''poštujemo suverenitet BiH, ali između dva grada, između Srbije, Republike Srpske, BiH, pogotovo Srbije i Republike Srpske, to je jedno telo, jedna duša, i tu granica nikad ne može da postoji''.

- Ovo su dva bratska grada, što boli jedan grad, boli i drugi, i tu smo jedni drugima da pomažemo. Organizovan je i šahovski turnir, danas je na mostu 30 šahovskih tabli, a ideja je da ih možda bude i sto, da širimo priču prijateljstva između svih naroda. Trebaju nam ovakve slike prijateljstva, bratstva, tako jedino možemo da spajamo ljude i širimo mir – rekao je on.

Foto: Kurir/Lj.R.

Sastavni deo manifestacije ''Ljudi i mostovi'' postao je ''Meč prijateljstva Srbije i Srpske,'' na inicijativu Andrije Jorgića, predsednika ŠSS, koji je kazao da ''nas ne zanimaju boja kože, ni veroispovest, ni ko je kog političkog opredeljenja, ko za koje boje navija''.

- Mi smo jedna porodica, kao što nam geslo i kaže ''Gens una sumus'' – mi smo jedan rod. To pokazujemo na ovom mostu, jer šah je definitivno igra koja spaja ljude za čitav život, želimo da našu šahovsku, vitešku igru prezentujemo na najbolji mogući način, da ukrštamo isključivo šahovska koplja, i pozovemo uvek sve ljude dobre volje da učestvuju, da nas bude više i da sa ovog mosta pošaljemo milion lepih poruka – rekao je i naveo da ima 60 učesnika na 30 šahovskih tabli.

Aleksandar Šipka, predsednik ŠSRS, veruje da je ovo uvodni korak u sveobuhvatnu saradnju koja će vrlo brzo biti krunisana sporazumom o strateškoj saradnji dva bratska šahovska saveza – ŠSRS i ŠSS. Inače, ŠSS uručio je plakete Jevtiću, Ivanoviću i ŠSRS za podršku organizacije ''Meča prijateljstva Srbija-Srpska''.