Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Opština Mali Zvornik dodeljuje 15.000 dinara po učeniku za nabavku udžbeničkih kompleta i drugih nastavnih sredstava za školsku 2026/2027. godinu. Tim povodom, juče je opštinska uprava raspisala javni poziv za dodelu sredstava za učenike od 5. do 8. razreda osnovnih škola na teritoriji Malog Zvornika.

Svakom učeniku viših razreda osnovne škole koji pohađa javnu osnovnu školu na teritoriji malozvorničke opštine pripada 15.000 dinara, a to pravo u njegovo ime ostvaruje jedan od roditelja, staratelj ili drugi zakonski zastupnik, saopšteno je iz opštinske uprave.

Prijava se podnosi isključivo preko škole koju učenik pohađa, a škola potvrđuje da učenik pohađa odgovarajući razred, tako da roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici, nisu u obavezi da dostavljaju posebnu potvrdu o statusu đaka. Kako je precizirano, krajnji rok za podnošenje prijava je 21. avgust.

Opština poziva roditelje, staratelje i druge zakonske zastupnike učenika da blagovremeno podnesu prijave svojoj osnovnoj školi i iskoriste pravo na dodelu sredstava, navodi se u saopštenju.