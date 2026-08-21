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Udruženja žena u srednjem Banatu čuvaju tradiciju i stare recepte. Tako je i u Melencima, gde će su iz udruženja dali savet za kuvanje pekmeza od šljiva, ali i kako se prave tradicionalne gomboce.

Ove žene su izuzetno vredne. Bave se zlatovezom, spremaju zimnicu, bave se humanitarnim radom, brinu o starijim ljudima u svom selu a sad su rešile i da otkriju recept za pekmez od šljiva, stari, tradicionalni.

Majstorica u pravljenju pekmeza Zorica Berar ima 73 godine a pekmez kuva već 50 godina, otkad se udala sa 23 godine.

- Naučila sam od svoje svekrve, normalno. Kod moje mame nije bio to običaj, ona je bila već starija, rodila me u pedeset i kojoj godini, nije kuvala pekmez. A od svekrve sam naučila, tako da je i moja ćerka naučila od mene, i snajke naučile, one sad same to kuvaju.

Veli i da je najvažnije da se ne zaboravi nego sačuvati te tradicionalne, stare recepte naših baka, da se ne izgube.

A kod pekmeza od šljiva, kažu vredne Banaćanke, najvažnije je prvo da se naberu zreli plodovi od šljiva i da šljive nisu prskane, da budu kvalitetne.

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Kako se pravi domaći pekmez?

Predsednica udruženja kaže da je procedura tako što odaberemo te šljive, onda ih lepo operemo, iscepamo i stavimo u šerpu za kuvanje. Neko može iscepati i staviti u šećer preko noći.

Kuvanje obično traje po dva tri sata, a na laganoj i po 4 sata. U početku nije potrebno mešati, ali posle obavezno da pekmez ne zagori, a gotov je kad se povuče varjačom preko šerpe i ostaje šara - tad je gotov.

Posle se sipa u tegle i dobro se zatvore a onda okrenu naopačke i tako se ostavi neko vreme. 

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Foto: RTV info printscreen

Kako se prave domaće gomboce  - knedle od šljiva

Osnovni sastojak za čuvene gomboce ili knedle od šljiva je upravo zdrava, domaća, prirodna šljiva koja nije prskana.

- Tu nema neke posebne tajne. Skuva se krompir u ljusci, tada se krompir oljušti i pravi se kao pire. U njega se doda malo putera ili ulja, kako ko želi ili voli.

- I tako se napravi pire, i u to se doda brašna, neko doda i jaje, da to može da drži formu. I onda u to stavljamo knedlu. Te knedle se kuvaju u ključaloj vodi nekih desetak minuta. Kada isplivaju gore na površini, tada znamo da su gotove. Onda ih izvadimo i onda ih uvaljamo u pržene prezle s malo šećera, neko doda još malo i oraha. 

Kurir.rs/Youtube RTV Info

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