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MALI ZVORNIK – Nastojeći da unapredi uslove za odmor, rekreaciju i boravak građana na otvorenom, lokalna samouprava u Malom Zvorniku finansirala je sanaciju i popravku dečjih igrališta, sprava za vežbanje, sportskog mobilijara i druge opreme, kao i nabavku i postavljanje novih kanti za otpatke, saopšteno je na opštinskom sajtu.

Radovi su, kako je navedeno, izvedeni na području mesnih zajednica Centar i Donje Naselje, a obavilo ih je Javno komunalno preduzeće ''Drina'', po nalogu Opštinskog veća. Sanirana su dečja igrališta na šetalištu kod teniskih terena i stambene zgrade V8, dok su popravljene i sprave za vežbanje na teretani ''Koka-kola'' na otvorenom.

U okviru tih radova, popravljeni su stolovi i stolice na šetalištu, a klupe su ofarbane i uređene, kao i 12 novih kanti za otpatke, čime su dodatno unapređeni uslovi za boravak i održavanje higijene na javnim površinama.

1/4 Vidi galeriju Mali Zvornik uredio igrališta i sportske terene Foto: Opština Mali Zvornik

U Donjem Naselju popravljeni su golovi na fudbalskom igralištu, čime su poboljšani uslovi za bavljenje sportom i rekreaciju najmlađih i ostalih korisnika terena. Iz JKP ''Drina'' objašnjavaju da se za ovim radovima ukazala potreba zbog kvarova i oštećenja na spravama, igralištima i mobilijaru, koji su nastali usled korišćenja i uticaja vremenskih uslova.

Sanacijom je značajno poboljšana funkcionalnost i izgled ovih prostora, a građanima su obezbeđeni bolji i bezbedniji uslovi za odmor, igru i rekreaciju na otvorenom.

Ukupna vrednost izvedenih radova iznosi blizu 956 hiljada dinara, a njihovom realizacijom uređeni su i dodatno opremljeni prostori namenjeni deci, mladima i svim građanima koji slobodno vreme provode na otvorenom.

Iz opštine apeluju na građane da čuvaju postavljenu opremu, igrališta i mobilijar, kako bi sredstva iz opštinskog budžeta mogla da budu usmerena na nove investicije, umesto na sanaciju oštećenja.

- Želimo da nastavimo da uređujemo postojeće i gradimo nove sportske i rekreativne sadržaje, posebno u mesnim zajednicama u kojima još nema dečjih igrališta. Zato je važno da svi zajedno čuvamo ono što je već izgrađeno i postavljeno. Sredstva koja ne budemo trošili na popravke oštećenog mobilijara možemo da usmerimo na izgradnju novih igrališta i sportskih terena tamo gde oni nedostaju, poručuju iz malozvorničke opštine.