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Situacija sa požarima u Srbiji trenutno je stabilna, ali izuzetno jak vetar koji se prognozira za danas i sutra mogao bi ponovo da rasplamsa vatru u Deliblatskoj peščari. Na Stolovima požar još nije lokalizovan, ali situacija bolja, kao i u Lukovu kod Vranja. Novi požar izbio je na deponiji kod Leskovca.

Oglasio se Štab za vanredne situacije Bele Crkve

Štab za vanredne situacije Opštine Bela Crkva saopštio je danas da je požar na području Deliblatske peščare, na delu teritorije opštine Bela Crkva, i dalje aktivan, ali da je situacija na terenu trenutno mirna i stabilna.

Ponovo se aktivirao požar kod Lučana

Požar koji u okolini mesta Kaona kod Lučana ponovo se aktivirao tokom noći i jutra, a trenutno je ugroženo više od 100 hektara šume, izjavio je danas predsednik opštine Lučani Milija Milenković.

Požar na području Kaone gase i helikopteri MUP-a

U gašenju požara na području Kaone uključeni su i helikopteri MUP-a. Stigla je na teren u pomoć i vatrogasno-spasilačka jedinica iz Ivanjice.

Evropska unija produžila pomoć Srbiji u borbi protiv požara

Evropska unija produžila je do 5. septembra pomoć Srbiji u borbi protiv požara, koji su do sada zahvatili gotovo 14.000 hektara, saopštila je Evropska komisija.

Pojačano prisustvo vatrogasaca u blizini svih naselja u Deliblatskoj peščari zbog vetra

U Srbiji je trenutno aktivno 20 požara na otvorenom prostoru, a pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Sektora za vanredne situacije i Helikopterske jedinice, zajedno sa pripadnicima Vojske Srbije, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, javnim preduzećima i međunarodnim timovima, intenzivno rade na njihovom lokalizovanju i gašenju, saopštio je MUP.

Kako se navodi, požar na području Deliblatske peščare je aktivan, situacija je trenutno mirna, a zbog najave izrazito jakog vetra u toku dana i za vikend, vatrogasci-spasioci su pojačali prisustvo u blizini svih naseljenih mesta i ostalih lokacija u Deliblatskoj peščari na kojima se očekuje pojava otvorenog plamena, kako bi brzim i efikasnim reagovanjem zaštitili građane i njihovu imovinu.

1/34 Vidi galeriju Deliblatska peščara - posledice požara Foto: Marko Karović

Vatrogascu pozlilo na Stolovima, lekar OTIS-a hitno reagovao

Tokom sinoćnjeg angažovanja Organizacije za traganje i spasavanje Srbije (OTIS) na planini Stolovi, jednom od vatrogasaca iznenada je pozlilo, nakon čega je lekar ove Organizacije odmah reagovao i pristupio hitnom zbrinjavanju.

Brzom, prisebnom i profesionalnom reakcijom lekar OTIS-a pružio je neophodnu medicinsku pomoć na licu mesta, izvršio procenu zdravstvenog stanja i doneo odluku o hitnom transportu, saopšteno je iz OTIS-a.

Požar u podnožju Čemerna

Požar koji je izbio u podnožju Čemerna u ataru sela Propljenica pretio je da pređe ka selu Kaona u opštini Lučani, ali je zbog pristupačnijeg terena tokom noći zaustavljen. Prema prvim procenama u požaru je izgorelo oko 15 hektara niskog rastinja i trave. Požar je izbio u četvrtak u popodnevnim satima i lokalizovan je u večernjim satima.

U gašenju požara učestvuju pripadnici vatrogasno-spasilačkih jedinica iz Čačka, Ivanjice, Kraljeva i Lučana, kojima se pridružilo više od 50 meštana Kaone i okolnih sela. Gašenje požara je bilo dodatno otežano zbog izuzetno nepristupačnog terena.

Posebno upozorenje RHMZ za Deliblatsku peščaru danas i sutra

Danas od sredine dana (28.08.) na području Deliblatske peščare počeće da duva umeren i jak jugoistočni vetar, sa udarima od 10 do 14 m/s (od 35 do 50 km/h). Tokom noći ka suboti i u subotu (29.08.) očekuje se dodatno pojačanje vetra, sa udarima u većem delu peščare od 15 do 17 m/s (od 50 do 60 km/h), a kratkotrajno i lokalno i oko 20 m/s (oko 72 km/h).

Tokom oba dana minimalne temperature kretaće se od 20 do 24 stepena, dok će maksimalne biti oko i malo iznad 35 stepeni. Ovakvi uslovi doprineće dalјem ubrzanom isušivanju vegetacije, odnosno gorivog materijala, zbog čega će meteorološki uslovi biti veoma nepovolјni sa aspekta nastanka i naročito brzog širenja požara na otvorenom. Prognozirani udari vetra biće najjači u poslednjih mesec dana, tokom kojeg su na ovom području učestalo beleženi požari.

Lokalne padavine koje se prognoziraju u subotu posle podne i u nedelјu (29–30.08.) ne očekuju se u količini koja bi mogla značajnije da pobolјša meteorološke uslove sa aspekta požarnog rizika, naročito imajući u vidu da će se period temperatura iznad prosečnih vrednosti nastaviti i u narednim danima. Udari jugoistočnog vetra će u nedelјu delimično oslabiti u odnosu na subotu, ali će i dalјe duvati umeren, povremeno pojačan jugoistočni vetar, brzinom od 5 do 10 m/s.

Upozorenje se prvenstveno odnosi na područje Deliblatske peščare, gde se očekuje najnepovolјnija kombinacija visoke temperature, suvog gorivog materijala i jakog jugoistočnog vetra. Nepovolјni meteorološki uslovi zadržaće se i u drugim delovima Srbije, gde se takođe prognozira povremeno pojačan vetar, ali slabijeg intenziteta u odnosu na južni Banat.

Foto: MUP RS

Najjači udari vetra danas i sutra u Deliblatskoj peščari

U Deliblatskoj peščari situacija je mirna, nema aktivnih žarišta, ali je povećan oprez koji će danas i sutra duvati u njoj.

"U petak i subotu, pogotovo na jugu Banata, imamo jak jugoistočni vetar, najjači u poslednjih mesec dana. S obzirom na požarne rizike, to dodatno usložnjava situaciju“, rekao je Sovilj.

Jak vetar, kako je naveo, podstiče širenje vatre tako što požar snabdeva kiseonikom, ali može i da prenese varnice i žar na stotine metara od mesta na kojem je požar izbio.

Požar na Stolovima nije lokalizovan

Komandant Vatrogasno spasilačkog bataljona Kraljevo Pera Luković izjavio je danas da požar na Stolovima nije lokalizovan, ali da je situacija na terenu bolja nego prethodnih dana.

Postavljene su dve vatrogasne pruge dužine 2,5 kilometra, koje sprečavaju širenje požara, rekao je Luković za RTS.

Na terenu je 30 vatrogasaca sa 10 vozila, a pomažu i dobrovoljna vatrogasna društva i radnici Srbijašuma koji vrše prokopavanje puteva, kako bi vatrogasna vozila mogla što više da se približe požaru.

"Ijušin" i "Black Hawk" gase požar u Lokovu

Kako javljaju lokalni mediji, borba sa vatrenom stihijom u Lukovu kod Vranja jutros je ponovo dobila masovno pojačanje iz vazduha.

Domaćim snagama u gašenju velikog šumskog požara pridružili su se ruski avion "Iljušin" i helikopteri Evropske unije.