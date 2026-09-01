Slušaj vest

Dok mnogi od nas srpsku tradiciju doživljavaju kao nešto što nam pripada rođenjem, jedna devojčica poreklom iz Kine pokazuje da se ljubav prema narodnoj igri, pesmi i običajima ne nasleđuje samo – ona se može pronaći, zavoliti i nositi duboko u srcu.

Njeno ime je Eli. Njeni roditelji došli su u Srbiju zbog posla, a ona je među ljudima, muzikom i običajima nove zemlje pronašla nešto što je potpuno osvojilo. Priključila se KUD-u „Braća Nedić“ iz Osečine i vrlo brzo postala deo folklorne porodice.

Kada obuče srpsku narodnu nošnju i stane u kolo, teško je ne primetiti sa koliko pažnje, ponosa i radosti igra. Svaki korak želi da nauči kako treba, svaki pokret prati sa posebnom posvećenošću, a osmeh na njenom licu najbolje govori koliko joj sve to znači.

1/4 Vidi galeriju IME JOJ JE ŽUEJ ĐE DŽU, ALI SVI JE ZOVU ELI: Mala Kineskinja voli Srbiju, FOLKLOR, odbojku, obožava SLANINU, a evo gde peva! Foto: Privatna Arhiva

Kažu da srpsko kolo ne može da se igra samo nogama. Mora malo i srcem.

A Eli ga, čini se, upravo tako igra.

Iako je rođena daleko od Srbije, srpsku tradiciju prihvatila je sa ljubavlju koja ponekad može da bude lekcija i nama koji smo uz nju odrasli. Dok se naši običaji u svakodnevnom životu neretko podrazumevaju, Eli ih otkriva kao nešto dragoceno – od narodne nošnje i muzike do zajedništva koje nastaje kada se ruke spoje i zaigra kolo.

Za nju Srbija nije samo zemlja u koju su njeni roditelji došli da rade. Postala je zemlja čiji ritam prepoznaje, čiju tradiciju poštuje i kojoj se iskreno raduje.

Možda je upravo u tome najlepša poruka njene priče.

Nije važno gde je neko rođen da bi zavoleo Srbiju. Nije potrebno ni srpsko prezime da bi srpsku tradiciju čuvao sa ponosom. Dovoljno je da je razumeš, poštuješ i da ti srce zaigra kada zasviraju prve note.

1/4 Vidi galeriju Kineskinja Eli iz Osečine igra folklor i srpsko kolo Foto: Infoliga Youtube Printscreen

A kada Eli zaigra sa svojim drugarima iz KUD-a „Braća Nedić“, granice i poreklo postaju nevažni.

Ostaju samo muzika, osmeh, nošnja i kolo.

I jedna devojčica iz Kine koja nas podseća koliko je lepo ono što imamo.