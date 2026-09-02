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Staklena atrakcija na vrhu Kablar, Skywalk - vidikovac obara sve rekorde posećenosti tokom prvih mesec dana od otvaranja. Za oko 30 dana nova turistička atrakcija iznad meandara Zapadne Morave privukla je oko 20.000 posetilaca i ostvarila značajne prihode.

Brojka dobija još više na značaju ako se zna da tokom prvih deset dana ulaz na stakleni vidikovac uopšte nije naplaćivan.

Foto: RINA

- Interesovanje je ogromno od prvog dana i pokazalo se da je ova atrakcija opravdala sva očekivanja. Odavde se pruža jedinstven pogled na meandre Zapadne Morave, Ovčarsko-kablarsku klisuru, srpsku Svetu Goru sa deset manastira, ali i na moderne saobraćajnice koje povezuju ovaj kraj Srbije. Upravo taj spoj prirode, duhovnosti i savremene infrastrukture čini ovo mesto posebnim, rekao je za RINU Vojin Jakovljević, direktor Turističke organizacije Čačka.

Ako se ovakav nivo posećenosti nastavi, Kablar Skywalk mogao bi da pokaže da atraktivni turistički projekti ne moraju samo da privlače goste, već mogu i direktno da stvaraju prihod. Međutim, finansijski efekat Kablar Skywalka ne završava se na blagajni vidikovca.

Foto: RINA

Posetioci koji dođu na Kablar obilaze i druge sadržaje Ovčarsko-kablarske klisure, odlaze u Ovčar Banju, krstare Zapadnom Moravom, posećuju Prirodnjački centar, restorane i druge turističke sadržaje Čačka i okoline. Da Kablar sve više privlači i goste izvan Srbije pokazuju utisci turista iz inostranstva.

- Pogled je zaista očaravajući, a poseta staklenom vidikovcu je nezaboravno iskustvo. Fotografije koje imamo sa Kablara su najlepše u našoj galeriji, kaže turistkinja iz Litvanije.

Još jedan konkretan efekat projekta jesu nova radna mesta. Prema navedenim podacima, tokom prvog meseca otvoreno je oko 30 radnih mesta, a među zaposlenima su uglavnom stanovnici kablarskih sela. Nova preduzetnička aktivnost pojavila se i u neposrednom okruženju atrakcije.