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Malozvornička opština je učenicima od prvog do četvrtog razreda obezbedila rančeve sa kompletima knjiga, a starijim osnovcima po 15.000 dinara, saopšteno je na sajtu lokalne samouprave. Povodom početka nove školske godine, predsednik opštine Zoran Jevtić obišao je, sa saradnicima, osnovne škole i tom prilikom, učenicima od prvog do četvrtog razreda uručio rančeve sa kompletima udžbenika koje je za njih obezbedila lokalna samouprava.

Jevtić je istakao, prenosi sajt, da je opština ove godine napravila značajan iskorak u podršci porodicama i obrazovanju, jer su obezbeđeni besplatni udžbenici za sve učenike osnovnih škola na teritoriji opštine.

Za učenike od petog do osmog razreda predviđena je finansijska podrška od 15.000 dinara na ime nadoknade dela troškova nabavke udžbenika i drugih nastavnih sredstava iz udžbeničkih kompleta, a isplata će, nakon završetka neophodne administrativne procedure, početi sukcesivno.

- Želeli smo ove godine da napravimo korak napred i pomognemo svim porodicama sa decom školskog uzrasta. Za učenike od prvog do četvrtog razreda obezbedili smo besplatne komplete udžbenika, dok će učenicima od petog do osmog razreda biti isplaćeno po 15.000 dinara za nabavku knjiga. Na ovaj način nastojimo da roditeljima olakšamo troškove koji prate početak školske godine i stvorimo jednake uslove za sve naše osnovce - naveo je Jevtić.

1/3 Vidi galeriju Opština Mali Zvornik pomaže osnovcima Foto: Opština Mali Zvornik

Ukupno je učenicima od prvog do četvrtog razreda u sve četiri škole na području malozvorničke opštine uručeno 297 kompleta udžbenika. Pored toga učenici su dobili i promotivne pakete sa bojankama i slikovnicama posvećenim specijalizovanoj izložbi EXPO 2027, kao i ulaznice za EXPO i posetu Muzeju iluzija u Beogradu.

U četiri osnovne škole na teritoriji opštine Mali Zvornik novu školsku godinu započela su ukupno 603 učenika, a među njima je 70 prvaka, navodi se u saopštenju.