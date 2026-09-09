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Septembar je mesec kada su tezge na pijaci pune paradajza, paprike, tikvica, feferona, kroimpira i pasulja. Svega ima u izobilju, ali iskusne domaćice imaju i svoj redosled u pripremi zimnice. U Vranju je tako od pamtiveka.

- Sad je vreme za zimnicu, zimnica se polako sprema, vreme je za paradajz ali i sve od zimnice, ističe Vera čija je tezga uvek posećena.

Vera ume da posavetuje mušterije pa i recepte za pripremu raznih đakonija neretko podeli sa njima.

Na pitanje kako bi trebalo da biramo paradajz za flaše spremno odgovara: 

- Stavlja se pravi domaći paradajz, takozvani jabučar koji ima tanku kožicu. On je najbolji za zimnicu. U samleveni paradajz dodamo so i peršun po ukusu. Ko voli može i papričice da stavi da ga zaljuti, šargrepu. Bilo šta da stavite to je ukusno i lepo, objašnjava sagovornica Kurira.

Recept za paradajz salatu Foto: Kurir/T.S.

Na vranjskoj pijaci bogata je ponuda i svega ima. Po nekom redosledu vreme je najpre za pripremu paradajza za zimu. On se samelje, kuva a onda se sipa u flaše.

Cena paradajza na vranjskoj pijaci je 100 do 120 dinara. Skuplji je domaći paradajz, krupniji je, a boja mu je ružičasta i zovu ga „jabukar“.

- Domaćice izbegavaju konzervans, zato ga kuvaju kako bi produžile njegovo trajanje, da se ne pokvari. Tako pripremljen dobar je dodatak jelima može da se koristi za salatu sa prazilukom, napominje domaćica Jelka.

Ona kaže da osim kuvanog paradajza kojim puni flaše u zamrzivač stavlja i u komadu i takav paradajz može da se iskoristi zimi.

- Zima je duga i nije loše da od svega ima po malo. I zimnica može da se kupi, ali domaća je domaća i tu nema zbora. Volim da pripremim i paradajz i ajvar i turšiju i kiseli kupus. Sve iznesem na trpezu kad mi dođu deca i unuci. Svaka majka zna šta njeno dete najviše voli da pojede. Salata je bogata vitaminima i treba je jesti, zaključuje Jelka.

Kurir.rs

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