SPOJILE SE ZASTAVE SRBIJE I REPUBLIKE SRPSKE: Veličanstven prizor u Malom Zvorniku na mostu kralja Aleksandra I Karađorđevića (FOTO)
Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, 15.septembar, obeležili su Mali Zvornik i Zvornik današnjim simboličnim spajanjem zastava Srbije i Republike Srpske na mostu kralja Aleksandra I Karađorđevića, koji povezuje dva grada.
Tradicionalni susret lokalnih udruženja mladih i spajanje zastava na sredini mosta obavljeno je u prisustvu predstavnika institucija, ustanova i organizacija sa obe obale reke Drine, saopšteno je na sajtu malozvorničke opštine.
Tom prilikom istaknuto je da praznik ima duboko značenje za srpski narod i da podseća na hrabrost i odlučnost predaka u borbi za slobodu, uz podsećanje da je 15. septembar i datum proboja Solunskog fronta, 1918. godine, te da se na ovaj način istovremeno čuva sećanje na ovaj važan istorijski događaj u kojem su učestvovali mnogi dobrovoljci iz Podrinja. Poruka sa mosta bila je i da srpski narod danas, više nego ikada u svojoj istoriji, treba da bude jedinstven oko ključnih nacionalnih pitanja, uz očuvanje mira, slobode, tradicije i identiteta, navodi se u saopštenju.
Predsednik opštine Mali Zvornik Zoran Jevtić čestitao je sugrađanima Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave, podsetivši na značajsloge, jedinstva, međusobnog poštovanja i zajedničkog rada, u cilju očuvanja stabilnosti i daljeg napretka.
On je podsetio, kako se ističe, da je odluka da 15. septembar bude zajednički praznik Srbije i Republike Srpske, doneta pre šest godina, na predlog predsednika Srbije, Aleksandra Vučića, stoji na kraju saopštenja.
Kurir.rs