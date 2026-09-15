Tom prilikom istaknuto je da praznik ima duboko značenje za srpski narod i da podseća na hrabrost i odlučnost predaka u borbi za slobodu, uz podsećanje da je 15. septembar i datum proboja Solunskog fronta, 1918. godine, te da se na ovaj način istovremeno čuva sećanje na ovaj važan istorijski događaj u kojem su učestvovali mnogi dobrovoljci iz Podrinja. Poruka sa mosta bila je i da srpski narod danas, više nego ikada u svojoj istoriji, treba da bude jedinstven oko ključnih nacionalnih pitanja, uz očuvanje mira, slobode, tradicije i identiteta, navodi se u saopštenju.