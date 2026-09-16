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Paprika za ajvar na vranjskoj pijaci prodaje se po ceni od 120 do 150 dinara koliko treba izdvojiti za kilogram. Čuvena „rezanka“ je skuplja 200 do 250 dinara košta kilogram.

Papričice ljute i neljute poznati feferoni i oni baburasti su 250 dinara kilogram. Niz suvih paprika je od dve i po do tri hiljade dinara.

1/7 Vidi galeriju Koja je paprika najbolja za ajvar Foto: Kurir/T.S.

Na vranjskoj pijaci potražnja preko radne nedelje je kao i subotom kada je u tom gradu pijačni dan. Razlog priprema zimnice. Prodavci ističu da se paprika i kupuje za zimnicu u septembru.

Kad krenu niske temperature od paprike nema ništa.

„Imamo lepu papriku kakvu hoćete. Kod izbora važno da je sveža, zdrava, mesnata za ajvar, živa za turšiju. Treba stvarno da se gleda kako se uzima i šta se kupuje“, napominje sagovornica Kurira Vera koja ima pune ruke posla oko prodaje.

Na njenoj tezgi paprika u izobilju i zelena i žuta i crvena. Ona ističe da su paprike i paradajz najtraženiji na pijaci. Ova godina je pogodovala za dobar rod i kvalitetnu papriku, vremenske prilike su to dozvolile.

A kada se završi sa paprikom na redu je kupus. On se stavlja u bure i kiseli najkasnije početkom novembra, napominju prodavci, poljoprivrednici.