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MALI ZVORNIK - Ministarstvo rudarstva i energetike opredelilo je Opštini Mali Zvornik skoro 11 miliona dinara za realizaciju projekta unapređenja energetske efikasnosti malozvorničke Predškolske ustanove ''Crvenkapa''. Projektom je predviđena izrada termoizolacije i postavljanje nove fasade na objektu obdaništa, kao i ugradnja termostatskih radijatorskih ventila na svim postojećim grejnim telima, saopšteno je u četvrtak na sajtu lokalne samouprave.

Mali Zvornik dobija 11 miliona dinara za energetsku efikasnost vrtića Foto: Kurir/T.I., Opština Mali Zvornik

Na ovaj način biće unapređene energetske karakteristike objekta i stvoreni uslovi za efikasnije i racionalnije korišćenje energije, navodi se u saopštenju. Ugovor o finansiranju projekta sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović potpisali su protekle sedmice u Beogradu zamenik predsednika opštine Milisav Despotović i direktorka PU ''Crvenkapa'' Jelena Nikolić.

Prilikom potpisivanja ugovora, predstavnici opštine zahvalili su ministarstvu na dodeljenim sredstvima, ističući da će realizacija projekta doprineti unapređenju energetske efikasnosti, ali i uređenju i osavremenjavanju objekta u kojem svakodnevno borave najmlađi Malozvorničani.

- Pored novog, savremenijeg izgleda, objekat će dobiti kvalitetniju termičku zaštitu, što će, osim racionalnijoj potrošnji energije, doprineti i stvaranju prijatnijih uslova za boravak dece i zaposlenih – navode iz lokalne samouprave.

Kurir.rs

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