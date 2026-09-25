NOVA FASADA ZA OBDANIŠTE: Uz podršku Ministarstva rudarstva i energetike
- Ministarstvo rudarstva i energetike izdvojilo je skoro 11 miliona dinara za energetsku obnovu predškolske ustanove 'Crvenkapa' u Malom Zvorniku.
- Projektom su predviđeni termoizolacija, nova fasada i ugradnja termostatskih radijatorskih ventila na postojećim grejnim telima.
MALI ZVORNIK - Ministarstvo rudarstva i energetike opredelilo je Opštini Mali Zvornik skoro 11 miliona dinara za realizaciju projekta unapređenja energetske efikasnosti malozvorničke Predškolske ustanove ''Crvenkapa''. Projektom je predviđena izrada termoizolacije i postavljanje nove fasade na objektu obdaništa, kao i ugradnja termostatskih radijatorskih ventila na svim postojećim grejnim telima, saopšteno je u četvrtak na sajtu lokalne samouprave.
Na ovaj način biće unapređene energetske karakteristike objekta i stvoreni uslovi za efikasnije i racionalnije korišćenje energije, navodi se u saopštenju. Ugovor o finansiranju projekta sa ministarkom rudarstva i energetike Dubravkom Đedović Handanović potpisali su protekle sedmice u Beogradu zamenik predsednika opštine Milisav Despotović i direktorka PU ''Crvenkapa'' Jelena Nikolić.
Prilikom potpisivanja ugovora, predstavnici opštine zahvalili su ministarstvu na dodeljenim sredstvima, ističući da će realizacija projekta doprineti unapređenju energetske efikasnosti, ali i uređenju i osavremenjavanju objekta u kojem svakodnevno borave najmlađi Malozvorničani.
- Pored novog, savremenijeg izgleda, objekat će dobiti kvalitetniju termičku zaštitu, što će, osim racionalnijoj potrošnji energije, doprineti i stvaranju prijatnijih uslova za boravak dece i zaposlenih – navode iz lokalne samouprave.
Kurir.rs