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U organizaciji Grada Kruševca i Turističke organizacije, u subotu, 26. septembra 2026. godine, na Kvantaškoj pijaci biće održan 17. Poljoprivredni sajam i Sajam seoskog turizma.

Ovaj sajam po aktivnostima, poslovnosti i izlagačkoj ponudi ima karakter najznačajnijeg agrobiznis događaja u regionu.

Manifestacija će okupiti više od 100 izlagača: proizvođače stočne hrane, sredstava za prihranu i zaštitu bilja, semenske robe, baštenske opreme, alata, poljoprivredne mehanizacije i opreme, kao i osiguravajuće kuće i banke.

Na sajmu će se predstaviti opštine u regionu, seoska turistička gazdinstva, udruženja iz oblasti agrara, instituti, turističke organizacije, škole, ustanove, Regionalna privredna komora Kruševac i zadruge.

Tokom 17. Sajma poljoprivrede i Sajma seoskog turizma biće održana i 23. Regionalna izložba u govedarstvu, ovčarstvu i kozarstvu, na kojoj će biti izloženo više od 40 grla goveda i više od 100 grla ovaca i koza.

- Planirana je i Izložba poljoprivrednih proizvoda, domaće radinosti, rukotvorina, ukrasnog bilja, meda, vina, rakija i proizvoda od voća i povrća, na kojoj će se predstaviti poljoprivredna gazdinstva iz mesnih zajednica sa teritorije grada Kruševca, kao i poljoprivredna gazdinstva iz Aleksandrovca, Aleksinca, Brusa, Varvarina, Ražnja, Trstenika i Ćićevca.

Foto: Kurir/Ž.M.

- Sajam seoskog turizma gde će svoje potencijale predstaviti seoska turistička gazdinstva iz Rasinskog okruga. Na Sajmu će biti proglašeni: najuređeniji seoski izlog u okviru kojeg svaka mesna zajednica predstavlja svoje potencijale; najuređeniji školski izlog u okviru koga škole predstavljaju svoje potencijale; najuređeniji etno izlog u okviru kojeg etno udruženja predstavljaju svoje potencijale; najuređeniji štand ukrasnog sadnog materijala; najlepše ukrašen slavski kolač; najbolje pripremljeno tradicionalno jelo i najbolji kotlić i pripremljen ajvar.