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Marijanu je na Gradskom groblju u Čačku sačekao prizor koji ju je potpuno zatekao. Grobnica njenih babe i dede bila je zatrpana velikom količinom zemlje, dok su preko nje ostavljeni karton i drugi materijal.

Prema njenim rečima, radovi su nedavno izvođeni na susednom grobnom mestu, ali je nakon njihovog završetka sav nered ostao na grobnici njene porodice.

Foto: RINA

- Preko grobnice mojih babe i dede nabacani su zemlja, karton i drugi materijal. Razumemo da tokom kopanja mora da dođe do pomeranja zemlje, ali je nedopustivo da se nakon radova tuđe grobno mesto ostavi u ovakvom stanju – kaže Marijana za RINU.

Foto: RINA

Ona ističe da porodica ne zna ko je izvodio radove niti ko je zadužen za čišćenje, zbog čega traži reakciju nadležnih.

Foto: RINA

– Želimo da se utvrdi ko je odgovoran i da se grobnica odmah očisti. Ne tražimo ništa osim minimuma poštovanja prema pokojnicima i njihovim porodicama – zaključuje Marijana.