Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni najduže čekaju prilikom izlaska države na Batrovcima - sedam sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).Na ostalim graničnim prelazima, kamioni čekaju po tri sata za izlaz iz Srbije na Šidu i Bezdanu, kao i po 45 minuta u oba smera na prelazu Sremska Rača.