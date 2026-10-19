Srbija
PRESEK STANJA NA PUTEVIMA I GRANICAMA TOKOM VEČERI: Bez gužvi za automobile na granicama, kamioni čekaju sedam sati na Batrovcima
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Na graničnim prelazima u Srbiji nema zadržavanja za putničke automobile, dok kamioni najduže čekaju prilikom izlaska države na Batrovcima - sedam sati, saopštio je danas Auto-moto savez Srbije (AMSS).Na ostalim graničnim prelazima, kamioni čekaju po tri sata za izlaz iz Srbije na Šidu i Bezdanu, kao i po 45 minuta u oba smera na prelazu Sremska Rača.
AMSS je dodao da povoljne vremenske prilike omogućavaju nemsetano odvijanje saobraćaja, koji je slabog do umerenog inteziteta, ali se očekuje pojačanje zbog završetka vikenda na svim glavnim pravcima, kao i na prilazima većih gradova.
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