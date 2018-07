GORDANA JE SLETELA U BEOGRAD, SEKUNDU KASNIJE BILA JE UHAPŠENA: Kada je čula razlog, ZANEMELA JE!

POŽAREVAC - Bračni par iz Požarevca Rade (63) i Gordana (49) Živković doživeli su neprijatnost prilikom dolaska iz Pariza na aerodromu Nikola Tesla prilikom pasoške kontrole.

Kako prenosi TPKnews, Gordana je uhapšena na osnovu poternice koju je raspisao Prekršajni sud iz Čačka, zbog duga od 26 dinara, koji se kasnije ispostavio da je napravljen pošto vozač automobila koji se na nju vodio nije platio sat vremena parkiranja.

Supružnici Živković, koji žive i rade u Francuskoj ispričali su da je da su 21. jula zajedno sa maloletnim sinom i bračnim parom iz Argentine doleteli iz Pariza radi zajedničkog posla.

"Sleteli smo u Beograd oko 12 i 30 popodne, ma pasoškoj kontroli policajac nam je rekao da Gordana pođe sa njim jer je raspisana poternica za njom. Svi smo bili šokirani tom situacijom. Pitao sam Gordanu da li zna zašta je privode, a ona mi je rekla da ne zna", kaže Rade Živković.

Gordanu je policajac odveo u prostoriju za imigrante i rekao da tu sedi i čeka.

"Stvarno nisam znala zašta sam privedena, pomislila sam da je to zbog nekog saobraćajnog prekršaja koji je počinjen automobilom koji sam poklonila. Ništa drugo mi nije padalo napamet. Policajac je bio ljubazan i rekao mi je da mogu da tu pušim, pričam telefonom i da, ako mi se ide u wc, da ga pozovem da me odvede. Još je rekao da mu je nelagodno zbog cele situacije. Tri i po sata sam bila u toj prostoriji dok nije došla policija sa maricom iz Gradskog supa. Oni su mi rekli da sam privedena po poternici Prekršajnog suda iz Čačka, verovatno zbog nekog saobraćajnog prekršaja, i da bi oni trebalo da je tamo odmah odvezu, ali da to neće da urade, već su mi dali poziv da se u ponedeljak od 10 do 14 časova javim u čačanski Prekršajni sud. Nakon toga su me pustili iz te prostorije", objasnila je Gordana.

Gordana je tek u ponedeljak saznala o čemu se radi.

"Sudija koja je jedina u celoj situaciji imala uvid u predmet rekla mi je da sam prekršajno gonjena zbog neplaćenog parkiranja, pošto je u decembru 2016. godine auto „pežo 207“, koji sam poklonila našem prijatelju nije platio sat vremena parkiranja u iznosu od 26 dinara. Mesec dana nakon tog komunalnog prekršaja, ja sam auto prenela na njega, ali nisam znala da duguje za parking, pošto nisam dobila nikakvo obavešenje o tome", kaže Gordana i dodaje da je u prethodnom periodu više puta dolazila iz Pariza ali nije imala nikakvih problema, sve do subote.

Ona smatra, da je poternica aktivirana nedelju dana pre njenog zadnjeg dolaska u Srbiju, kako ne bi to potraživanje zasterelo.

"Dug je uplaćen nakon čega je zatvoren ceo ovaj neprijatan slučaj rešen", rekli su supružnici.

