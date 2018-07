UGLEDAJMO SE NA NJIH! MALIŠANI IZ NIŠA ODUŠEVILI SRBIJU: Prodaju sok od zove kako bi sakupili novac za operaciju druga Andreja

NIŠ - Nada da prijateljstvo još postoji u Srbiji pokazuju svojim gestom klinci iz Romanijske ulice u Nišu koji već nekoliko dana prodaju domaći sok od zove kako bi sakupili novac za operaciju kičme svog drugara Andreja.

Svoj sto, frižider i suncobran stavili su naspram tri tržna centra, na prolaznom, mestu, a sok je samo 20 dinara.

David (10), Konstantin (8), Ognjen (9), Đorđe (10) i Sergej (9) pravim, humanim gestom hoće da pomognu drugu kome je za operaciju kičme potrebno oko 8.000 evra.

Reč je o dečaku koji je nedavno povredio kičmu u saobraćajnom udesu u Crnoj Gori. Tada se Andrej vraćao s letovanja iz Tivta. Bio je sa drugom i njegovim dedom (75) koji je vozio. Naleteo je kamion sa suprotne strane. Došlo je do direktnog sudara gde je deka poginuo, drug prošao sa lakšim povredama dok je Andrej povredio kičmu.

Malo je Nišlija koji prođu pored njihovog frižidera koji i ne kupivši sok, ostave dobrovoljni prilog. Sok je samo 20 dinara.

"Dobro nam ide, za nekoliko dana smo sakupili 13.000 dinara. To je za sada malo, ali biće još. Bilo nam je teško kada smo čuli da je Andrej toliko povređen. Pored kičme on je imao i druge povrede, ali to su lekari izlečili. Sada ostaje da mu se operiše kičma pa da se opet igramo", kažu ovi veseli klinci.

U toku razgovora jedna porodica je došla da se rashladi sokom od vrućine. Stigla je i jedna gospođica koju je tata poslao da popije sok.

"Na ideju je došla Davidova mama Nataša. U stvari ona je prva nešto tako predložila, a posle su svi prihvatili i radosni smo što možemo bar nekako da pomognemo drugu. Do kraja raspusta mislim da možemo da sakupimo dosta novca", kažu oni.

