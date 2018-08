SRBINU JE IZGORELO SVE ŠTO IMA, A ON JE SPASAVAO SAMO JEDNU STVAR! Nije novac, nisu fotografije! ZBOG NJEGA JE UMALO IZGUBIO ŽIVOT!

Baju Tomaševiću (57) iz Babina kod Prijepolja pre nekoliko dana izgoreli su dvospratna kuća sa celim pokućstvom, garaža, radionica, a on najviše žali za – traktorom. Za Baja to nije bila obična mašina...

Tomašević je i glavu na ramenima je rizikovao da iz buktinje spase mašinu koju je vozio duže od dve decenije i oduži joj se jer je i ona njemu pre dve godine poklonila život. Sreda, oko 19 sati. Tomašević je došao pred kuću, koju je napravio i opremio za svog sina, da poveze suprugu koja u prizemlju istog objekta drži prodavnicu.

- Pošto je zatvorila radnju, seli smo ispred na jednu klupu. U jednom trenutku je nešto puklo, ali se nisam previše obazirao jer sam pomislio da je nešto palo. Supruga je ustala, pogledala i povikala: "Bajo, gori!" Utrčao sam na sprat na kome se nalazi stan, gorele su neke gajbice koje se nalaze ispod strujomera. Za tili čas vatra se prenela na grede. Pokušao sam da gasim, ali nije vredelo. Požar se preneo na potkrovlje, a ubrzo na garažu i radionicu koje se nalaze tik uz kuću - priča Tomašević za "Blic".

Brzo su u Babine stigli vatrogasci koji su pokušavali da spasu šta se spasti može. Gasili su kuću, a Baju je bilo preče ono što se nalazilo u garaži. Dok je u njoj gorela druga poljoprivredna mehanizacija, traktor je bio opkoljen vatrom, ali još uvek nedohvaćen plamenim jezicima. U deliću sekunde, kaže Tomašević, prošle su mu slike događaja iz 2016. zbog kog je imao obavezu da pokuša da se revanšira ljubimcu.

- Prevozio sam njime cisternu sa vodom, pošto vode kući nisam imao. Ko zna zbog čega, ali ne njegovom krivicom, traktor se najednom nagao niz stranu i prevrnuo na bok. Pao sam i ja i počeo se kotrljati niz obalu, sve do trenutka kada sam udario u nešto i zaustavio se. Podigao sam glavu, pogledao uz padinu, i video traktor koji se tumba i nezadrživo ide pravo na mene. Od bolova, jer su mi pukla tri rebra prilikom prevrtanja, nisam mogao da se pomerim. Pomislio sam - gotovo je, opraštao sam se sa životom, zgromiće me. Ali, kao u nekom filmu, nikad mi neće biti jasno kako, traktor je najednom poskočio i preleteo me. Tada sam pao u nesvest. Kada sam došao sebi video sam ga kao stoji na točkovima pet metara ispod mene - prepričava Bajo Tomašević kako mu je mezimac spasao život.

Sad se pričom vraća u garažu koja gori. Traktor je u vatrenom obruču, ali on ne želi da ga ostavi.

- Popeo sam se na sedište koje je bilo užareno od toplote. Toliko je bilo vrelo da sam zadobio opekotine po zadnjici. Ključ je bio u bravi, tu sam video šansu da ga brzo starujem i izvučem napolje, dao sam kontakt. Jedan plamen me je opalio po desnoj ruci, drugi po glavi. Već je bilo nemoguće disati, a vatra je žestoko nadirala prema meni. Shvatio sam da je kraj, da mu se ne mogu odužiti, ostavio sam ga teška srca i u poslednji tren istrčao napolje. Nisam ni stigao da dođem sebi a krov garaže se urušio - priča Prijepoljac.

