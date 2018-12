CEO NIŠ PRIČA O NJOJ, OVO JE LAVICA IZ TRAFIKE: Pogledajte šta kaže Dragana kojoj je razbojnik stavio nož pod grlo, a ona ga naterala u beg! (KURIR TV)

NIŠ - Sve je to trajalo možda 15-20 sekundi, ali meni je delovalo kao večnost... Bilo je to sinoć oko pet do 11, sređivala sam novine, a on je ušao za mnom u trafiku i stavio mi nož pod grlo - ispričala je krhka Nišlijka Dragana koja se sinoć hrabro borila sa razbojnikom koji ju je napao na radnom mestu.

- Nisam noćas oka sklopila - dodala je i ispričala da je shvatila u kakvoj je opasnosti bila tek naknadno, kada je gledala snimak. Ali u trenutku napada krenula je instinktivno u odbranu.

Štaviše, slično se dogodilo i njenoj ćerki kojoj je jedan lopov nožem lupao po trafici, ali na sreću nije mogao da uđe unutra.

Naime, samo prisebnost i "luda" hrabrost spasla je vlasnicu trafike "DMN". Pljačkaš je pokušavao da uzme pazar iz kase što je na kraju pljačke delimično i uspeo, ali je tome prethodila grčevita borba sa Draganom koja nije tek tako predala svoj znoj i rad. On je oteo izvesnu sumu novca, ali ne i ceo dnevni pazar nakon čega je pobegao.

Kako Dragana sama kaže, agonija i gušanje je trajalo 15 do 20 sekundi što se vidi na snimcima kamera koje su zabeležile ovaj incident. Pokušaj pljačke se dogodio u trafici na prostoru od jednog kvadratnog metra. Dragana je mogla da uključi alarm koji postoji, ali je razbojnik iznenadio tako da je došlo do borbe ove hrabre žene i pljačkaša.

- Dok sam sakupljala novine na kraju dana, on je pokriven kapom i šalom

zatražio da mu dam jedno pivo od dva litra. Ja sam mu dala i kada sam ušla da naplatim, videla sam da ga nema ispred trafike. Bilo mi je malo čudno, pogledala sam u kamere, nije ga bilo. I tada se zbio onaj vrlo neprijatan osećaj kada osećate da je neko iza vas. On nije vikao, čak mislim da nije ni očekivao da ću da mu pružim otpor, govorio je normalnim glasom dok mi je tražio novac.

"Daj pare", rekao je, a ja sam spustila ruku na kasu i rekla "Izađi napolje". Tu je počeo rukama da me drži za vrat. Nož mi je u jednom trenutku i bio iznad vrata. Gurnuo me je prema stolici - priča Dragana.

Napadač je nekako uspeo da gurne ruku u kasu i izvadi svežanj nopvčanica, nakon čega je pobegao.

- Izašla sam iz trafike, počela da vičem. Okupile su se komšije i ukućani. Strašno je bilo. ja živim ovde 40 godina i napadač nije iz ovog kraja jer sve ljude znam. Cele noći, oka nisam sklopila i pored lekova. Zaista je potrebno da policija učini nešto mkako se ovakve stvari ne bi događale - priča Dragana.

Veličkovići porodično rade u ovoj trafici gde se incident dogodio i prošle godine kada je velikim kuhinjskim nožem jedan razbojnik pokušao da opljačka njenu ćerku, ali su mu komšije osujetile plan pa je pobegao. Ovaj incident je prijavljen policiji koji rade na otkrivanju razbojnika.

