U ZASEOCIMA KOD LJUBOVIJE ZAVEJANO OKO 1.000 MEŠTANA: Borimo se, ne možemo do prodavnice, ni do lekara ako zatreba

Na planini Bobija nedaleko od Ljubovije sneg je gotovo bez prestanka padao od početka godine. U udaljenim zaseocima na više od 800 metara nadmorske visine i dalje je zavejano oko hiljadu stanovnika.

Put do sela Gornje Košlje osposobljen je tek nakon dvadeset dana. Do dva domaćinstva u zaseoku Dežnice na obroncima Bobije, mašina za čišćenje snega stigla je posle skoro tri nedelje. Navikli su, kažu, meštani na gorštačke uslove života, zbog čega zimu i velike snegove dočekuju pripremljeni.

"Mi se borimo, svako ima brašna, hleba i soli, sena, žita, imamo uvek rezerve. Mi ne smemo da budemo bez rezervi", kaže meštanin Radomir Krstić.

"Bilo nam je nezgodno, do škole, do kuće, tako dok se prtine naprave ono ponovo zaveje, ne možeš da odeš do prodavnice, ne možeš da odeš nigde, do lekara ako je potrebno", navodi Stojka Mitrović iz Gornjih Košalja.

Smetovi na najvišim vrhovima Bobije viši su od jednog metra. I potrajaće, dodaju, do proleća.

Iako su radnici komunalnih službi, sa svih pet teških mašina kojima raspolažu, bili gotovo danonoćno na terenu, do mnogih meštana nije se moglo doći. Prioritet su bili putevi koji vode ka deci, bolesnima i starima.

"Kako je nastala Nova godina samo smo za Božić bili na doručku kući i od 12 sati smo već ovde u snegu", kaže Zoran Stakić, radnik komunalnog preduzeća.

"Uspeli smo da održimo sve lokalne puteve, sada smo u fazi rešavanja ovih nekategorisanih puteva, posebno u kotama iznad 500 metara", navodi Duško Marković, iz JP "Ljubovija".

Na teritoriji Opštine Ljubovija od snega se trenutno čisti oko 300 kilometara nekategorisanih puteva. Zbog otežanih uslova na terenu očekuju da će svi oni biti prohodni do kraja nedelje.

