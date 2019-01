UPOZORENJE! U SRBIJU STIŽE NOVI LEDENI TALAS: Temperatura noćas drastično pada, biće i kiše i snega i JAKOG VETRA!

U Srbiju ponovo stižu kiša, susnežica, sneg i zahlađenje. Duvaće jak vetar koji će ponegde imati i olujne udare.

Temepratura će biti u plusu i biće skoro svuda ujednačene do srede - jutarnje malo ispod nule, a dnevne neki stepen u plusu.

Ono što je zanimljivo, a prema trenutnim prognozama, izgleda da nam sledi novi ledeni talas u drugoj polovini iduće nedelje.

Pre toga, Đorđe Đurić, meteorolog "Weather2Umbrella", kaže da će se do večeri spustiti temepratura vazduha na nulu, kreće kiša, a tokom večeri susnežica i sneg u nižim predelima, uključujući i Beograd.

- Subota će biti puna oblaka i padaće kiša. Na severu Srbije i u Timočkoj i Negotinskoj krajini biće tokom većeg dela dana suvo, dok se i tamo padavine očekuju krajem dana i tokom noći, uglavnom sneg. Jutarnja temepratura biće od -4 na severu do 2 na jugoistoku, a dnevna od 1 do 5 na istoku - navodi Đurić i dodaje da nas očekuje i vetar koji će biti u skeretanju na jugoistočni.

Jak vetar

Prema njegovim rečima, taj vetar će u košavskom području, krajem dana, bioti u pojačanju.

- Tokom večeri i noći će na jugu Banata i donjem delu podunavlja povremeno imati i olujne udare. U nedelju će, takođe, biti oblačno. Padaće kiša, susnežica i sneg, koji će do kraja dana prestati. Jakog vetra će biti samo u jutarnjim časovima, a onda će postepeno početi da slabi. U ponedeljak će u celoj zemlji biti suvo i tmurno, a ponegde i maglovito - ističe Đurić.

Kako prognozira Đorđe Đurić, u utorak nam sledi novo naoblačenje koje će doneti susnežicu i sneg.

- Nijanse će određivati gde će padati kiša ili sneg, odnosno stepen do dva celzijusovih. Košava će ponovo biti u pojačanju. U sredu će biti oblačno i ponovo će padati kiša, susnežica i sneg u Srbiji. Na planinama će se povećavati snežni pokrivač, dok će u nižim predelima tamo gde se otopio ponovo formirati - kaže Đurić.

Kako naglašava naš sagovornik temeprature vazduha će biti "tipične za januar", što znači da će biti u plusu.

- Jutarnje temeprature vazduha biće oko 0, možda koji stepen ispod, dok će se maksimalne dnevne kretati od 1 do 5 stepeni. U drugoj polovini naredne sedmice, a prema trenutnim prognozama, postoje naznake da nam stigne novi prodor ledenog vazduha. On će nam doneti veći sneg i temeprature ispod u minsu- naveo je on.

