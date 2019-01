AGONIJA TRAJALA SATIMA! TRETIRALI SU ME KAO KRIMINALCA, CEPALI PAKETIĆE ZA DECU: Vozač koji je prevozio poklone za srpku decu izneo dramatične detalje iživljavanja Albanaca!

Tretirali su me kao nekog kriminalca. Kada su me oko 19 časova u nedelju uveče zaustavili carinici u južnom delu Mitrovice, nisam ni slutio da ću narednih gotovo pet časova biti izložen svojevrsnom maltretiranju i da neću uspeti da prevezem paketiće do odredišta.

Iako su mu juče oko podneva dozvolili da preuzme zaplenjene paketiće namenjene mališanima iz Goraždevca i Osojana, Vlado Manojlović (36), vozač iz Zubinog Potoka, opisuje kako se osećao u nedelju uveče, kada su mu kosovski carinici oduzeli paketiće koji su, povodom Savindana, bili namenjeni mališanima iz metohijskih sredina.

Vlado uz osmeh priča da se nije uplašio, kao i da su nepravde koje doživljava od kosovskih organa vlasti, ali i Albanaca na relacijama na kojima vozi - svakodnevna pojava.

- Tražili su mi da im predam papire o poreklu robe, a ja sam im objasnio da su poklone za mališane u Metohiji sakupili učenici škola od Mitrovice do Leposavića i da zbog toga nemam nikakvu dokumentaciju, jer su deca poslala svojim vršnjacima ono što su imala od slatkiša - pojašnjava vozač početak agonije, koja je trajala od sedam sati uveče do ponoći.

Prvo je mislio da će platiti 35 evra za korišćenje terminala, iako nije prevozio carinsku robu, i da će moći da produži dalje, ali su mu saopštili da autobus i paketići moraju u Prištinu.

- Bio sam prinuđen da pratim carinsko vozilo pod rotacijama, kao da sam najgori kriminalac. Još gore sam se osećao kada su nam se u Vučitrnu pridružila još tri carinska vozila, koja su nastavila da me prate do Prištine. Kada smo stigli do jedne uličice na izlazu iz grada prema Gračanici, zaustavili smo se ispred nekog magacina, gde su izvadili paketiće - priča dalje Vlado, i dodaje da nije pristao da s carinicima istovara robu, objasnivši im da ima problema sa kičmom. Pitao ih je, kaže, može li da otvori jedan, jer je osećao glad, ali mu to nisu dozvolili.

- Kada su istovarili paketiće, koje smo prebrojavali čak tri puta, i koje su oni otvarali cepajući pritom omote slatkiša, rekli su mi da sam slobodan i da mogu da idem. Više puta sam im ponovio da nemam gde da odem, jer sam bez novca, i da bez autobusa neću otići, makar i spavao u njemu. Rekao sam im i da postoje dva izbora, da ostanem u autobusu ili da odem u zatvor - prepričava Vlado kraj ovog događaja, koji se završio tako što su mu carinici napisali prekršajnu prijavu koja će mu stići na kućnu adresu.

Kosovska policija je na potpuno besprizoran i nasilnički način sprečila da naša deca u Metohiji budu obradovana povodom praznika Svetog Save - ističe se u saopštenju Kancelarije za KiM. Kako navode u saopštenju, Prištini nije dovoljno to što je uvela blokadu na uvoz proizvoda iz centralne Srbije, već je sada nelegalnim proglasila i samo posedovanje bilo čega što je proizvedeno u centralnoj Srbiji, čime su srpske grisine i smoki stavljeni u istu ravan sa narkoticima i oružjem.

- Deo paketića je uništen u činu bestijalnog iživljavanja i samovolje predstavnika privremenih prištinskih vlasti, i sledeći korak Prištine je valjda hapšenje Deda Mraza i Božić Bate - kaže se u saopštenju Kancelarije za KiM.

Iako su kosovski carinici juče oko podneva pozvali Vladu da preuzme 139 paketića iz magacina kosovske carine nadomak Prištine, što je on i učinio, paketići su u međuvremenu prosleđeni za Kosovsku Mitrovicu.

- Ispalo je da sam bespotrebno odlazio za Prištinu i šetao se nazad do Mitrovice, gde sam u ponedeljak oko 15.30 preuzeo paketiće - priča nam Vlado, koji će poklone mališanima dostaviti u osnovnoj školi u Goraždevcu.

(Kurir.rs/Večernje novosti)

Kurir

Autor: Kurir