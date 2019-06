JEDNA KUGLA SLADOLEDA U BEOGRADU KOŠTA KAO 18 U PIROTU! Ovo su još neke razlike u cenama hrane i pića koje vas čekaju u Subotici, Vranju, Novom Sadu...

U Beogradu su razlike u ceni u ugostiteljskim objektima najuočljivije, pišu Večernje novosti.

Za kafu je potrebno izdvojiti najmanje 160 dinara, a oni izbirljiviji za ovaj napitak svakodnevno izdvajaju i do 500 dinara. Varira i cena poznatog srpskog specijaliteta, ćevapa, kreće se od 500 do 1000 dinara. U vrelim letnjim danima, za kuglu sladoleda potrebno je izdvojiti između 60 do čak 180 dinara, dok se u Pirotu i Beloj Palanci za te pare može kupiti čak 18 kugli. Jedinstveni ukusi, kojih je u ponudi sve više, znatno utiču na cenu.

Дођите у Пирот, кугла сладоледа још увек 10 динара, као и пре 10година,,квалитет на нивоу. Има ли ко јачи? 😏 pic.twitter.com/nvXpPvPvJ7 — zdenko (@ZdenkoBorosak) May 1, 2019

Subotica

Subotica spada u jedno od najskupljih mesta u Srbiji. Za kafu u centru Subotičani izdvajaju od 120 do 150 dinara, cene mnogima omiljenog letnjeg pića, limunade, se kreću od 150 do 300 dinara u zavisnosti od izbora lokala. Ručak koji obuhvata supu, glavno jelu, salatu i desert u proseku koša 450 dinara. Tradicionalni nedeljni ručak olakšaće novčanik za čak 1.000 dinara.

Novi Sad

Ista situacija je i u novosadskim kafićima i restoranima. Na razlike u ceni utiču različiti faktori, lokacija, popularnost objekta, umeće zaposlenih u kuhinji kao i sam izgled i dekoracija lokala.

U Novom Sadu se kafa ili sok mogu popiti za 70 ali i za čak 250 dinara. Možete popiti pivo za 100 dinara, ali ako se odlučite za posetu nekoj od specijalizovanih pivnica, budite spremni da za jedno piće platite 350 dinara.

U jednom od omiljenih restorana Novosađana i turista, supe i čorbe platićete 240 dinara, gulaš 680, ćevape 710, dimljenu vešalicu 750, karađorđevu šniclu 790, a za salatu je potrebno izdvojiti od 220 do 240 dinara.

Na Ribarskom ostrvu cene su malo više, riblja čorba je 450 dinara, riblji paprikaš bez kostiju 600 dinara, koliko, u proseku, košta i porcija pečene ribe.

Vrnjačka banja

U Banji su, kao i prethodnih godina, cene znatno niže nego u glavnom gradu Srbije. Za šolju domaće kafe platićete od 60 do 80 dinara, a espreso 120 do 180 dinara. Ukoliko se odlučite da pivo popijete baš u omiljenoj srpskoj banji, za to ćete morati da izdvojite od 120 do 180 dinara, dok se cene žestokih pića kreću od 100 do 300 dinara.

foto: Shutterstock

Porcija ćevapa je između 400 i 500 dinara, dok je kilogram roštilja od 850 do 1.200 dinara. Ukoliko za ručak naručite karađorđevu šniclu, to će vas koštati između 550 i 800 dinara.

Vranje

Vranje je oduvek bilo poznato kao mesto dobre hrane i pića. Cene ćevapa se kreću od 30 dinara po komadu, a pljeskavicu od 300 grama platićete 300 dinara. Vešalice, karađorđeva i bečka šnicla, kao i specijaliti od piletine koštaju od 550 do 700 dinara. Veliki je izbor domaćih salata a cene se kreću od 100 do 200 dinara. U vranjskim poslastičarnicama sladoled od 60 ml košta od 60 do 100 dinara.

Cene čaše piva i žestine su slične, od 100 do 200 dinara, dok flaša vina košta, u proseku, 800 dinara. Posle obroka uvek dobro dođe čaša domaće kafe koju ćete u vranjskim lokalima platiti od 60 do 80 dinara, dok kapućino i nes-kafa koštaju od 100 do 120 dinara.

Kurir.rs/Novosti/Foto: Profimedia, Foto: Shutterstock

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir