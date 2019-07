PREPOLOVLJEN ROD MALINE U LOZNIČKOM KRAJU: U Malom Zvorniku, Krupnju i Ljuboviji nemilosrdne vremenske prilike ostavile posledice (FOTO)

LOZNICA – Nepovoljne vremenske prilike od zime pa naovamo ozbiljno su uticale na ovogodišnji rod maline u Loznici i tri susedne opštine, Malom Zvorniku, Krupnju i Ljuboviji, koji će u odnosu na prošlogodišnji biti prepolovljen.

Otkupna cena na ovom terenu je od 130 do 150 dinara za kilogram prve

klase maline što je bolje nego prošle godine kada je bila manja za pedesetak dinara.

Prema rečima Zlatice Krsmanović, diplomiranog inženjera voćarstva iz lozničkog "Poljosaveta", kod mnogih malinjaka došlo je praktično do blokiranja porasta i pojave lošijeg kvaliteta još prošle sedmice kada je posle kiše ugrejalo sunce.



- Vrlo brzo će berba biti završena. Kvalitet varira od malinjaka do malinjaka, tamo gde se navodnjava, ima protivgradna, ili mreža za zasenu, i kvalitet je bolji, ako je bez toga on je lošiji. Sigurna sam da je lošija situacija posle toga što je danas, 1. jula temperatura premašila 33 stepena i biljka ne može da

diše. Malina je osetljiva, nipošto je ne odgovara ovakva vrelina i nema porasta plodova. Važno je da je cena u odnosu na prethodne dve godine ipak povećana, prošle godine bila je 80-90 dinara, i ljudi su zadovoljniji što se tiče cene, ali prinos ove godine nije zadovljavajući. Počev od zime imali smo lošu

situaciju pa se na celom našem području očekuje prosečan prinos od četiri do četiri i po tone po hektaru, dok je prošle godine bio osam. Vraćamo se na situaciju kakvu smo imali nekoliko godina zaredom pre 2018, s tim što je ove na kvalitet i prinose uticao najpre mraz, a onda vrućine sa kišnim danima – kaže ona.

Kako je potvrdila da ima slučajeva gde ljudi krče zasade malina. Tako su neki proizvođači koji su želeli zaradu i imali su četiri, ili dva sada zasad smanjili na pola hektara, dok oni u brdskim krajevima i oni koji žive od uzgoja ovoga voća postojeće površine neznatno smanjuju, ili ih povećavaju. Zbog toga nije bilo znatnih promena i pod malinom je u Loznici i susedne tri opštine i dalje oko dve hiljade hektara.



Prema njenim rečima veliki problem je loš sadni materijal, neadekvatna priprema parcele, a kada uz to nema ni odgovarajuće primene agrotehnike onda rezultat teško može biti dobar. Problem je i što je većina zasada bez protivgradne zaštite, sistema za navodnjavanje, a zbog niske otkupne cene posle lanjske berbe nega malinjaka nije bila potpuna. Zbog toga su bili zakorovljeni, izdanci nisu dobro dozreli pa su u zimu ušli nespremni.

Proizvođači kažu da su berbi maline angažovani uglavnom stariji berači koje plaćaju 200 dinara po satu.

- Jeste otkupna cena bolja nego lane i valjda će biti neke zarade i to uglavnom jer ne računamo svoj uloženi rad. Ova cena je neki minimum da ne budemo u minusu. Inače, do početka meseca malina je bila u vrlo solidnom stanju, a onda posle silne kiše upeče sunce tako da je skoro skuvana i biće je manje

nego što je do tada nagoveštavala – kaže jedan od ovdašnjih malinara koji svake godine imaju iste probleme.

