U OVIH 8 GRADOVA SU KOMARCI KOJI PRENOSE VIRUS ZAPADNOG NILA: Bolest opasna, još uvek ne postoji vakcina koja bi nas zaštitila

SUBOTICA - Komarci sa virusom zapadnog Nila registrovani su u osam gradova u Srbiji, Beogradu, Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Šapcu, Sremskoj Mitrovici i Subotici, a prema rečima epidemiologa iz Subotice dr Nebojše Bohuckog, za sada nisu registrovani slučajevi obolelih od groznice tog virusa, sa težom kliničkom slikom.



Dr Nebojša Bohucki iz subotičkog Zavoda za javno zdravlje potvrdio je za Kurir, da su u Subotici na pet lokacija postavljene klopke, a na dve lokacije su nađeni komarci zaraženi groznicom Zapadnog Nila.



On upozorava, da su blaže slike bolesti do 50. godine, a već od 70. nastaju komplikacije, poput upale mozga, od čega oboli jedna od 150 inficiranih osoba.

foto: N.H.



„Od obolelih sa upalom mozga, na žalost umire 10 posto osoba. Prošle godine u Vojvodini je umrla 31 osoba od groznice zapadnog Nila. To nije mali broj, a vrši se nadzor i nad drugim bolestima. Kada se to uporedi sa tuberkulozom recimo, od koje je 2018 godini u Vojvodini umrle 4 osobe, ili isto toliko od HIV-a, vidimo da je osam puta veće smrtne posledice donela groznica zapadfnog Nila, nije zanemarivo brinuti o prevenciji”, upozorava dr Bohucki, da ne bi trebalo negirati opasnosti od te bolesti, te da posebno treba da vode računa oboleli od malignih bolesti, da im to ne bi dodatno otežalo klinički slike.



Preventiva je uništavanje i borba protiv komaraca, a pojedinci da se čuvaju uboda, jer vakcine još nema protiv te bolesti.

"U 80 odsto slučajeva inficirani ubodom komarca nemaju kliničku sliku, ali ne može se sa sigurnošću tvrditi da neki od tog velikog procenta nisu i oboleli. Registrovanih slučajeva sa težom kliničkom slikom nema za sada, a simptomi u onih 20 posto koji imaju blagu kliničku sliku su povišena temperatura, glavobolja, nespecifična osip po koži ili nešto drugo. To znači da osoba ima manifestacije na centralnom nervnom sistemu, obično neko od zapaljenja moždanih omotača, to je već teško stanje. Tada se uzima lihvor, radi se punkcijom, a ako se dokaže prisustvo virusa, jasno je da se radi o oboleloj osobi”, kaže za Kurir dr Bohucki.



Ističe da se u čitavoj Evropi pa i kod nas radi nadzor nad neuro-

invazivnom bolešću.

„Na dva mesta, u centru Subotice i na Paliću nađeni su komarci zaraženi groznicom Zapadnog Nila, u trećoj nedelji juna. Specijalne klopke je na pet lokacija postavio beogradski Zavod za biocide i medicinsku ekologiju. Te klopke privlače i više stotina komaraca, a analizom se posle traži genetski materijal. Građani ne bi trebalo da strahuju, pošto se vrši epidemiološki nadzor. Prenosioci virusa su svi komarci i tigrasti i „domaći”. Tigrasti može da prenese bolest denga, zika i čikungunja, koje sada nisu registrovane, ali te i druge vrste bolesti mogu da prenesu i nove agresivne vrste komaraca”, kaže epidemiolog dr Bohucki.



Dodaje da su veliki rezervoar virusa i ptice koje migriraju.

"Komarci sisaju krv ptica, zatim prenose bolest, pa treba znati da je svaka vrsta komarca potencijalni prenosilac virusa”, upozorava dr Bohucki.

